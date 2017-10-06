Koenigsegg Bugatti'nin dünya hız rekorunu kırdı

41.92 saniye ile dünya hız rekorunu elinde bulunduran Bugatti Chiron'a rakip çıktı. İsveçli yüksek performans spor araba üreticisi Koenigsegg'in bir modeli olan Agera RS rekoru 5.5 saniye geliştirdi ve 36.44 saniye ile adını tarihe kazıdı. .

0-400-0 KM REKORU ARTIK AGERA'NIN

Koenigsegg, Bugatti'nin Chiron ile eylül ayında kırdığı 41.92 saniyelik 0-400-0 km hız rekorunu geliştirdi.

Bugatti‘nin Chiron modeliyle eylül ayında 0-400-0 kilometre hız aralığını 41.92 saniyede tamamlaması ve dünya hız rekorunu kırmasının üzerinden az bir süre geçmişken rekor yenilendi.

Danimarka’da bulunan ve 2. Dünya Savaşı sırasında inşa edilen Vandel Havaüssü‘ne giden Koenigsegg ekibi 1341 beygir gücüne sahip 1000 kilowattlık motoru olan Agera RS ile asfalta indi. Sıra dışı deneyimde sürücü koltuğunda Koenigsegg'in resmi pilotu Niklas Lilja oturdu.

Koenigsegg, Bugatti'nin 0-400-0 km hız rekorunu kırdı