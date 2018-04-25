Köklü tarihiyle Efes Mimas yolu eşsiz güzellikler sunuyor

Antik çağdan günümüze uzanan Efes-Mimas Rotası ve bu güzergaha bağlı 709 kilometrelik yol, geçmişi 8 bin yıl önceye uzanan İzmir'de ziyaretçilerini tarihle buluşturuyor.

Rotanın ana omurgasını Efes, Kolophon, Lebedos, Teos, Klazomenai ve Erythrai antik kentleri arasındaki 6 patika oluşturuyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN GÖZDESİ

Türkiye doğal güzellikleri, tabiatı, ve tarihi eserleriyle oldukça zengin bir kültüre sahip. Doğal güzelliklere sahip Anadolu coğrafyası yerli ve yabancı turistlerin ilgisini daima çekmiştir.

Antik çağdan varlığını günümüze kadar devam ettiren Efes - Mimas yolu ziyaretçilerine sunduğu güzelliklerle büyülüyor.

TARİHİN GÖRKEMLİ UYGARLIĞI: İYONLALILAR

Yol, tarihin en görkemli uygarlıklarından birini Batı Anadolu'da İyonyalıların kurduğu şehirlerin içinden geçerek güzergahtaki tüm doğal, tarihi ve kültürel birikimi ziyaretçilerine sunuyor.

Çayırlarda yeşillenen radika, turp otu, hardal otu, ebegümeci, sarmaşık, şevketi bostan, arap saçı gibi yüzü aşkın ot çeşidi de yürüyüş yapanları adeta cezbediyor.

Bazen dik bir yamacın ardından çıkılan zirvede verilen mola, mavi ile yeşilin buluştuğu manzara ve Ege Denizi'nden esen rüzgar, ziyaretçilerin bütün yorgunluklarını alıyor.

EŞSİZ MANZARA

Efes Antik Kenti-Pamucak etabı ise dünyanın yedi harikasından biri olarak gösterilen Artemis Tapınağı kalıntıları önünden başlıyor. Yedi Uyurlar Mağarası önünden ve meyve bahçeleri arasından geçildikten sonra Efes Antik Kenti'nin güney kapısına ulaşılıyor.

Dik yamaçtan tırmanarak antik kenti çevreleyen surlara çıkan doğaseverler, buradan Efes'i ve Küçük Menderes Deltası'nı kuşbakışı izliyor. Meryem Ana Evi yoluna girilince ise ziyaretçileri mistik bir hava bekliyor. Heykelin ardından kemer köprü kalıntısından sağa dönen yürüyüş tutkunları, dik bir vadiden tırmanarak Efes Antik Kenti'nin surlarına varıyor.

Efes'ten sonra deniz yönüne ilerlenerek inişe geçiliyor ve antik kentinin 6 kilometre kuzeyindeki, uzunluğu 5 kilometreyi bulan Pamucak Sahili'ne ulaşılıyor.