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Kola için arkadaşlarını döverek öldürdüler

Osmaniye'de bir genç, bir akrabası ve arkadaşları tarafından kola ısmarlama tartışması ile başlayan kavgada aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetti.

İHA | 12.08.2018 - 06:16..
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12 Temmuz günü Osmaniye’de bir berber dükkanında akrabaları olan M.K. ve onun arkadaşı M.İ, Murat Kulak’tan (33) kendilerine kola ısmarlamasını istedi. Üzerinde hiç para olmadığını söyleyen Murat Kulak yine de tanıdığı bir bakkaldan borçla kola alıp getirdi.

7 KİŞİ SOPALAR VE MUŞTALARLA SALDIRDI

Bir gün sonra ise aynı kişilerle karşılaşan Murat Kulak bu sefer de akrabası ve komşuları olan gençlerle “kolayı aldın neden borcunu ödemedin” tartışmasına girdi. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce iddiaya göre 7 kişi Murat Kulak’ı dövdü.

Demir sopalar ve muştaların da kullanıldığı kavgada ağır yaralanan Murat Kulak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olan gencin beyin kanaması da geçirdiği anlaşıldı. Kaldırıldığı hastanede yaklaşık 20 gün komada kalan genç, hayatını kaybetti.

ACILI ANNE: "UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜLER"

Ölen gencin acılı annesi Öngül Kulak ise asıl meselenin kola değil uyuşturucu olduğunu belirtti. Kaynının oğlu M.K.’nin uyuşturucu kullandığını oğlu Murat’ın gördüğünü dile getiren anne, bunu da gelip kız kardeşine anlattığını kız kardeşinin de durumu uyuşturucu kullanan gencin annesine aktardığını ve kaynının da M.K.’yı dövmesiyle olayların başladığını iddia etti.

Kola için arkadaşlarını döverek öldürdüler

Anne Öngül Kulak, gözyaşlarıyla anlattığı olayda "Oğlumu kaynımın oğlu ile beraber uyuşturucu kullandığı arkadaşları döve döve öldürdüler. Hiç sebep yok ortada. Bunlar uyuşturucu satıyor kullanıyor. Belki de benim oğlum bunların uyuşturucu sattığını gördü. Polise ihbar eder bizi diye dövdüler, öldürdüler. Bunu devlet ortaya çıkarsın. Ben 33 yaşındaki oğlumu Murat’ımı toprağa koydum" şeklinde konuştu.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Murat Kulak’ın hayatını kaybetmesinin ardından olayda adı geçen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kola için arkadaşlarını döverek öldürdüler

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