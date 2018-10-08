Kolay okuyacağınız ince ve etkileyici eserler

Ortalama 100 sayfalık bir kitabı hiç ara vermeksizin 2 saatte okuyabiliriz. Ki bir kitap bizi kendine çektiyse ara vermek de pek mümkün olmuyor. Bir yandan da cep telefonlarımızda bir günde sosyal medyaya kurban gitmiş kaç 2 saatimiz var…
Özellikle kitaplardan uzaklaştığınızı fark ettiyseniz, bu liste tam da başlamanız gereken yer. Zaman olarak kısa, ama bir yandan da etkisi büyük bu eserler, sizi yeniden kitap okumanın huzuruna kavuşturacak.
Bakalım listede neler var. İşte bizim seçtiklerimiz. Bir fincan kahve yapın, okumadığınızdan bir tane seçip başlayın derim...
KÜÇÜK PRENS
"Hoşça git" dedi tilki. "Vereceğim sır çok basit: İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez". Küçük Prens unutmamak için tekrarladı: "Gerçeğin mayası gözle görülmez".
Küçük Prens
Antoine de Saint - Exupery
Çev.: Tomris Uyar, Cemal Süreya
Can Yay.
S.: 112
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DÖNÜŞÜM
Kitabın Değişim olarak bilinen adının gerçekte Dönüşüm olduğu, ifadesini Ahmet Cemal'in açıklamasında bulur: "Gregor Samsa'nın bir sabah kendini yatağında bir böcek olarak bulması, salt bir değişim değil fakat 'başkalaşım'dır O, insanlığını koruyarak bazı değişiklikler geçirmemiştir; artık farklı bir canlı türü olmuştur."
Dönüşüm
Franz Kafka
Çev.: Ahmet Cemal
Can Yay.
S.: 104
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BİR YAZ GECESİ RÜYASI
Bugünün edebiyat ve tiyatro dünyasında gereğince vurgulanmamış bir gerçek var: Shakespeare`in ne denli büyük olduğu değil, ne denli ünlü olduğu gerçeği. Birincisi, anlamı bulanık, öznel, sağlamasını yapması zor, genel bir yargı; ikincisiyse kanıtlarıyla ortada.
Bir Yaz Gecesi Rüyası
William Shakespeare
Çev.: Bülent Bozkurt
Remzi Kitabevi
S.: 120
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SATRANÇ
Satranç, Zweig'ın psikolojik birikimini bütünüyle devreye soktuğu bir öyküdür ve bu öykünün baş kişileri, tamamen yazarın biyografilerinde ele aldığı kişileri işleyiş biçimiyle sergilenmiştir.
Satranç
Stefan Zweig
Çev.: Ahmet Cemal
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 77
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BİLİNMEYEN ADANIN ÖYKÜSÜ
Bilinmeyen adaların kalmadığına inanılan bir dönemde bilinmeyen ada arama cesaretine sahip bir adamla böyle bir cesareti görüp hayatını değiştirebileceğine inanan bir kadının büyük usta Saramago’nun eşsiz anlatısında edebiyat tarihine geçen yolculukları böyle başlar.
Bilinmeyen Adanın Öyküsü
Jose Saramago
Çev.: Emrah İmre
Kırmızı Kedi Yay.
S.: 64
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PALTO
Gogol bu kitabıyla yeni bir edebi akımın öncüsü olmuştur. Çaresiz bir memurun güçlükle elde etmiş olduğu ve sonrasında çalınan paltosunu bulabilmek için giriştiği dokunaklı arayışı, fantastik ama gerçekçi bir yaklaşımla anlatan Palto Gogol’un en büyük başarılarından biridir….
Palto
Gogol
Çev.: Ecem Kodak
Oda Yay.
S.: 96
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SAVAŞ SANATI
Komutan ve düşünür olarak ünlenen Sun Zi'nin Savaş Sanatı adlı eseri insanlık tarihinin en eski ve en fazla araştırılan ve tartışılan strateji eseridir. Bütün dünyada sadece askerlik alanında değil, iş idaresi ve kişisel gelişim gibi pek çok alanda da bir strateji klasiği olarak kabul görmüştür.
Savaş Sanatı
Sun Tzu
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 80
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TANTE ROSA
İlk yayımlandığında "yerli" olmamakla eleştirilen Tante Rosa, Sevgi Soysal'ın, sinemaya da uyarlanan en özgün eseridir. Bir roman bütünlüğüne sahip olacak şekilde birbirine ustalıkla bağlanmış on dört hikayenin ana konusu kadınlık ikilemleridir.
Tante Rosa
Sevgi Soysal
İletişim Yay.
S.: 105
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YABANCI
Ölümün egemen olduğu bir "varlık"ın en anlamsız olgularını saçma bir düzensizlik içinde yaşayan bu romanın başkişisi "Meursault", bir simge kahraman değildir, "adı" olmayan bir "Yabancı"dır; bu eksik kimlik, gerçeklikten algıladığı şeyi yapılandıramayan, yeniden örgütleyemeyen, ama gerçekliğin yankılarını yakalamaya çalışan bir boş bilincin imgesidir. Onun kayıtsızlığı ve edilgenliği, işte bu boş bilincin ürünüdür.
Yabancı
Albert Camus
Can Yay.
S.: 119
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KIRMIZI PAZARTESİ
Kırmızı Pazartesi, işleneceğini herkesin bildiği, engel olmak için kimsenin bir şey yapmadığı bir namus cinayetinin öyküsü. Hem Kolombiya'da, hem de yayımlandığı dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkede sarsıcı etkileri olmuş bir roman.
Kırmızı Pazartesi
Gabriel Garcia Marquez
Can Yay.
S.: 111
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VİŞNE BAHÇESİ
Rusya'da 19. yüzyılın ortalarında toprak köleliği kaldırılmış, burjuvazi yükselişe geçmiştir. Vişne Bahçesi ülkede değişen toplumsal, politik ve ekonomik düzenin gerçekliğiyle yüzleşemeyen aristokrat bir ailenin dokunaklı portresidir.
Vişne Bahçesi
Anton Pavloviç Çehov
Çev.: Ataol Behramoğlu
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 104
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FARELER VE İNSANLAR
Fareler ve İnsanlar, birbirine zıt karakterdeki iki mevsimlik tarım işçisinin, zeki George Milton ve onun güçlü kuvvetli ama akli dengesi bozuk yoldaşı Lennie Small'un öyküsünü anlatır. Küçük bir toprak satın alıp insanca bir hayat yaşamanın hayalini kuran bu ikilinin öyküsünde dostluk ve dayanışma duygusu önemli bir yer tutar. Steinbeck insanın insanla ilişkisini anlatmakla kalmaz insanın doğayla ve toplumla kurduğu ilişkileri de konu eder bu destansı romanında.
Fareler ve İnsanlar
John Steinbeck
Sel Yay.
S.: 128
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FAKAT MÜZEYYEN BU DERİN BİR TUTKU
İlhami Algör, alelacayip aşkların ve oyunbazlığın, hüzünlü dolambaçların yazarı. Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, İtalyan Yokuşu'ndan aşağı, rüzgâra asılıp Tophane'ye inen roman. Avaramu!
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku
İlhami Algör
İletişim Yay.
S.: 65
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İTİRAFLARIM
Savaş ve Barış ve Anna Karenina gibi gerçekçi kurgunun zirvesinde eserler ortaya koyan, Rus edebiyatının en ünlü yazarlarından Tolstoy'un iç dünyasına bir yolculuk olan İtiraflarım, ünlü yazarın yıllar süren arayışını konu alıyor.
İtiraflarım
Lev Tolstoy
Antik Kitap
S.: 96
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DİNLE KÜÇÜK ADAM
Wilhelm Reich'ın, deyimleşmiş "küçük adam"a seslenişi, bilimsel değil, insanca bir belgedir. 1946 yazında, yayımlanma amacı olmadan, Orgon Enstitüsü'nün arşivi için yazılmıştır. Uzun yaşam ve acı deneyimlerinden damıtılan, kendi gerçek gereksinimlerinden bilincine varmaları ve artık zalimce kendi kendilerini mahvetmekten vazgeçmeleri için, insanlara yöneltilmiş sarsıcı bir çağrıdır.
Dinle Küçük Adam
Wilhelm Reich
Cem Yay.
S.: 128
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KÖR BAYKUŞ
Kör Baykuş 1977'de Behçet Necatigil'in unutulmaz çevirisiyle Varlık Yayınları'ndan çıkmıştı. Philippe Soupault'nun "Yirminci yüzyılın düşlemsel edebiyatında bir başyapıt", Andre Breton'un ise "Başyapıt diye bir şey varsa o da budur" sözleriyle nitelemiştir bu kült romanı.
Kör Baykuş
Sadık Hidayet
Yapı Kredi Yay.
S.: 100
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Damla Karakuş
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