Kolay okuyacağınız ince ve etkileyici eserler

Ortalama 100 sayfalık bir kitabı hiç ara vermeksizin 2 saatte okuyabiliriz. Ki bir kitap bizi kendine çektiyse ara vermek de pek mümkün olmuyor. Bir yandan da cep telefonlarımızda bir günde sosyal medyaya kurban gitmiş kaç 2 saatimiz var…

Özellikle kitaplardan uzaklaştığınızı fark ettiyseniz, bu liste tam da başlamanız gereken yer. Zaman olarak kısa, ama bir yandan da etkisi büyük bu eserler, sizi yeniden kitap okumanın huzuruna kavuşturacak.

Bakalım listede neler var. İşte bizim seçtiklerimiz. Bir fincan kahve yapın, okumadığınızdan bir tane seçip başlayın derim...

KÜÇÜK PRENS

"Hoşça git" dedi tilki. "Vereceğim sır çok basit: İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez". Küçük Prens unutmamak için tekrarladı: "Gerçeğin mayası gözle görülmez".

Küçük Prens

Antoine de Saint - Exupery

Çev.: Tomris Uyar, Cemal Süreya

Can Yay.

S.: 112

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DÖNÜŞÜM

Kitabın Değişim olarak bilinen adının gerçekte Dönüşüm olduğu, ifadesini Ahmet Cemal'in açıklamasında bulur: "Gregor Samsa'nın bir sabah kendini yatağında bir böcek olarak bulması, salt bir değişim değil fakat 'başkalaşım'dır O, insanlığını koruyarak bazı değişiklikler geçirmemiştir; artık farklı bir canlı türü olmuştur."

Dönüşüm

Franz Kafka

Çev.: Ahmet Cemal

Can Yay.

S.: 104

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BİR YAZ GECESİ RÜYASI

Bugünün edebiyat ve tiyatro dünyasında gereğince vurgulanmamış bir gerçek var: Shakespeare`in ne denli büyük olduğu değil, ne denli ünlü olduğu gerçeği. Birincisi, anlamı bulanık, öznel, sağlamasını yapması zor, genel bir yargı; ikincisiyse kanıtlarıyla ortada.

Bir Yaz Gecesi Rüyası

William Shakespeare

Çev.: Bülent Bozkurt

Remzi Kitabevi

S.: 120

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SATRANÇ

Satranç, Zweig'ın psikolojik birikimini bütünüyle devreye soktuğu bir öyküdür ve bu öykünün baş kişileri, tamamen yazarın biyografilerinde ele aldığı kişileri işleyiş biçimiyle sergilenmiştir.

Satranç

Stefan Zweig

Çev.: Ahmet Cemal

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 77

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BİLİNMEYEN ADANIN ÖYKÜSÜ

Bilinmeyen adaların kalmadığına inanılan bir dönemde bilinmeyen ada arama cesaretine sahip bir adamla böyle bir cesareti görüp hayatını değiştirebileceğine inanan bir kadının büyük usta Saramago’nun eşsiz anlatısında edebiyat tarihine geçen yolculukları böyle başlar.



Bilinmeyen Adanın Öyküsü

Jose Saramago

Çev.: Emrah İmre

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 64

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PALTO

Gogol bu kitabıyla yeni bir edebi akımın öncüsü olmuştur. Çaresiz bir memurun güçlükle elde etmiş olduğu ve sonrasında çalınan paltosunu bulabilmek için giriştiği dokunaklı arayışı, fantastik ama gerçekçi bir yaklaşımla anlatan Palto Gogol’un en büyük başarılarından biridir….

Palto

Gogol

Çev.: Ecem Kodak

Oda Yay.

S.: 96

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SAVAŞ SANATI

Komutan ve düşünür olarak ünlenen Sun Zi'nin Savaş Sanatı adlı eseri insanlık tarihinin en eski ve en fazla araştırılan ve tartışılan strateji eseridir. Bütün dünyada sadece askerlik alanında değil, iş idaresi ve kişisel gelişim gibi pek çok alanda da bir strateji klasiği olarak kabul görmüştür.



Savaş Sanatı

Sun Tzu

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 80

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TANTE ROSA

İlk yayımlandığında "yerli" olmamakla eleştirilen Tante Rosa, Sevgi Soysal'ın, sinemaya da uyarlanan en özgün eseridir. Bir roman bütünlüğüne sahip olacak şekilde birbirine ustalıkla bağlanmış on dört hikayenin ana konusu kadınlık ikilemleridir.

Tante Rosa

Sevgi Soysal

İletişim Yay.

S.: 105

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YABANCI

Ölümün egemen olduğu bir "varlık"ın en anlamsız olgularını saçma bir düzensizlik içinde yaşayan bu romanın başkişisi "Meursault", bir simge kahraman değildir, "adı" olmayan bir "Yabancı"dır; bu eksik kimlik, gerçeklikten algıladığı şeyi yapılandıramayan, yeniden örgütleyemeyen, ama gerçekliğin yankılarını yakalamaya çalışan bir boş bilincin imgesidir. Onun kayıtsızlığı ve edilgenliği, işte bu boş bilincin ürünüdür.

Yabancı

Albert Camus

Can Yay.

S.: 119

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KIRMIZI PAZARTESİ

Kırmızı Pazartesi, işleneceğini herkesin bildiği, engel olmak için kimsenin bir şey yapmadığı bir namus cinayetinin öyküsü. Hem Kolombiya'da, hem de yayımlandığı dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkede sarsıcı etkileri olmuş bir roman.

Kırmızı Pazartesi

Gabriel Garcia Marquez

Can Yay.

S.: 111

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VİŞNE BAHÇESİ

Rusya'da 19. yüzyılın ortalarında toprak köleliği kaldırılmış, burjuvazi yükselişe geçmiştir. Vişne Bahçesi ülkede değişen toplumsal, politik ve ekonomik düzenin gerçekliğiyle yüzleşemeyen aristokrat bir ailenin dokunaklı portresidir.

Vişne Bahçesi

Anton Pavloviç Çehov

Çev.: Ataol Behramoğlu

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 104

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FARELER VE İNSANLAR

Fareler ve İnsanlar, birbirine zıt karakterdeki iki mevsimlik tarım işçisinin, zeki George Milton ve onun güçlü kuvvetli ama akli dengesi bozuk yoldaşı Lennie Small'un öyküsünü anlatır. Küçük bir toprak satın alıp insanca bir hayat yaşamanın hayalini kuran bu ikilinin öyküsünde dostluk ve dayanışma duygusu önemli bir yer tutar. Steinbeck insanın insanla ilişkisini anlatmakla kalmaz insanın doğayla ve toplumla kurduğu ilişkileri de konu eder bu destansı romanında.

Fareler ve İnsanlar

John Steinbeck

Sel Yay.

S.: 128

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FAKAT MÜZEYYEN BU DERİN BİR TUTKU

İlhami Algör, alelacayip aşkların ve oyunbazlığın, hüzünlü dolambaçların yazarı. Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, İtalyan Yokuşu'ndan aşağı, rüzgâra asılıp Tophane'ye inen roman. Avaramu!

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku

İlhami Algör

İletişim Yay.

S.: 65

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İTİRAFLARIM

Savaş ve Barış ve Anna Karenina gibi gerçekçi kurgunun zirvesinde eserler ortaya koyan, Rus edebiyatının en ünlü yazarlarından Tolstoy'un iç dünyasına bir yolculuk olan İtiraflarım, ünlü yazarın yıllar süren arayışını konu alıyor.

İtiraflarım

Lev Tolstoy

Antik Kitap

S.: 96

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DİNLE KÜÇÜK ADAM

Wilhelm Reich'ın, deyimleşmiş "küçük adam"a seslenişi, bilimsel değil, insanca bir belgedir. 1946 yazında, yayımlanma amacı olmadan, Orgon Enstitüsü'nün arşivi için yazılmıştır. Uzun yaşam ve acı deneyimlerinden damıtılan, kendi gerçek gereksinimlerinden bilincine varmaları ve artık zalimce kendi kendilerini mahvetmekten vazgeçmeleri için, insanlara yöneltilmiş sarsıcı bir çağrıdır.

Dinle Küçük Adam

Wilhelm Reich

Cem Yay.

S.: 128

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KÖR BAYKUŞ

Kör Baykuş 1977'de Behçet Necatigil'in unutulmaz çevirisiyle Varlık Yayınları'ndan çıkmıştı. Philippe Soupault'nun "Yirminci yüzyılın düşlemsel edebiyatında bir başyapıt", Andre Breton'un ise "Başyapıt diye bir şey varsa o da budur" sözleriyle nitelemiştir bu kült romanı.

Kör Baykuş

Sadık Hidayet

Yapı Kredi Yay.

S.: 100

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

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