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Köln'de 7 kubbeli cami inşa ediliyor

Almanya'nın Köln şehrinde Ağustos 2016'da temeli atılan İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Brühl Camisi'nin kaba inşaatı sonlandı.

AA | 28.05.2018 - 12:07..
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Almanya'nın Köln kentinde Ağustos 2016'da temeli atılan İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Brühl Camisi'nin kaba inşaatı tamamlandı. Selçuklu ile Osmanlı mimarisinden izler taşıyan ve biri büyük, altısı küçük olmak üzere toplam 7 kubbesi bulunan caminin, gelecek yıl ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

Köln'de 7 kubbeli cami inşa ediliyor

FAYANS KAPLAMA İLE TAMAMLANACAK

IGMG Brühl Camisi Cemiyet Başkanı Osman Düzgün, caminin gerek dış gerekse iç mimarisinde Osmanlı hat sanatından örnekler yer alacağını, 700 metrekarelik dış cephe izolasyonunun ise özel olarak fırınlanan çevre dostu bir fayans kaplama ile tamamlanacağını söyledi.

Düzgün, "Toplam bin 200 metrekare kapalı alanı olacak camimiz bittiğinde, aynı anda bin kişi ibadet edebilecek. 165 araçlık park yeri, 10 derslik, spor ve konferans salonları, bayan ve gençlik lokallerinin yer alacağı kompleksi eksiksiz bir külliye şeklinde planladık." dedi.

Köln'de 7 kubbeli cami inşa ediliyor

2019 YILINDA AÇILACAK

Kaba inşaatı biten cami için şu ana kadar bir milyon avro para harcandığını aktaran Düzgün, hayırsever cemaatin yardımlarıyla inşaatı süren cami için henüz hiçbir banka kredisi kullanmadıklarını vurguladı. Brühl'de Alman toplumuyla sürdürdükleri iş birliğinin meyvesini bu camiyle aldıklarını ifade eden Düzgün, "Cami inşaat ruhsatı almamızda bizzat Bölge Valimiz Michael Kreuzberg, Belediye Başkanımız Dieter Freytag yardımcı olup camiyi yapmamız konusunda bizi cesaretlendi. Camimiz eski binasında halen her milletten Müslüman'a hizmet etmeye devam ediyor. Toplam üç yıl sürecek inşaat sonunda camimizi önümüzdeki yılın ramazan ayında açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Köln'de 7 kubbeli cami inşa ediliyor

Hayırsever bir Türk iş adamının caminin minaresi ile pencerelerinin yapım maliyetini üstlendiğini dile getiren Düzgün, caminin kalan ince inşaatı için hayırseverlerin yardımlarını beklediklerini sözlerine ekledi.

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