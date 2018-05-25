Kolombiya yeni devlet başkanını seçecek

Kolombiya halkı, ülkenin yeni devlet başkanını seçmek için pazar günü sandık başına gidiyor.
Martın ikinci haftasında Senato ve Temsilciler Meclisinden oluşan Kongre'nin yeni üyelerinin belirlenmesiyle başlayan seçim maratonunda şimdi de devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu yapılacak.
6 ADAY YARIŞACAK
Altı adayın katılacağı devlet başkanlığı seçiminde German Vargas Lleras, Gustavo Petro, Humberto de la Calle, Ivan Duque, Sergio Fajardo ve Jorge Antonio Sarmiento yarışıyor.
ADAYLAR ARASINDA BİR MİLİTAN VAR
Kolombiya'yı 4 yıllığına yönetmek için 6 aday arasında eski bir militan ve bir matematikçi de bulunuyor.
Kampanya dönemi, adayların gösteri ve mitinglerinden ziyade televizyonlardaki münazara programlarına ağırlık vermesiyle sakin geçti. Anketler, seçimin ikinci tura kalabileceğine işaret ediyor.