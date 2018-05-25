taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.831
USD
4,6972
EURO
5,5026
ALTIN
197,01
PETR
77,7700

Kolombiya yeni devlet başkanını seçecek

Kolombiya'da halk, bu hafta sonu ülkeyi 2022'ye kadar yönetecek ismi belirleyecek.

AA | 25.05.2018 - 11:31..
  1. Haberler
  2. Dünya

Kolombiya halkı, ülkenin yeni devlet başkanını seçmek için pazar günü sandık başına gidiyor.

Martın ikinci haftasında Senato ve Temsilciler Meclisinden oluşan Kongre'nin yeni üyelerinin belirlenmesiyle başlayan seçim maratonunda şimdi de devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu yapılacak.

6 ADAY YARIŞACAK

Altı adayın katılacağı devlet başkanlığı seçiminde German Vargas Lleras, Gustavo Petro, Humberto de la Calle, Ivan Duque, Sergio Fajardo ve Jorge Antonio Sarmiento yarışıyor.

Kolombiya yeni devlet başkanını seçecek

ADAYLAR ARASINDA BİR MİLİTAN VAR

Kolombiya'yı 4 yıllığına yönetmek için 6 aday arasında eski bir militan ve bir matematikçi de bulunuyor.

Kampanya dönemi, adayların gösteri ve mitinglerinden ziyade televizyonlardaki münazara programlarına ağırlık vermesiyle sakin geçti. Anketler, seçimin ikinci tura kalabileceğine işaret ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

247
Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi

97
İçişleri Bakanlığından suç örgütleri açıklaması

İçişleri Bakanlığından suç örgütleri açıklaması

92
Genç kızlar Batman'da iş yeri bastı

Genç kızlar Batman'da iş yeri bastı

89
Arda Turan'ın cezasının gerekçeli kararı

Arda Turan'ın cezasının gerekçeli kararı

20
Millet Bahçesi dünyanın en büyük şehir bahçelerinden olacak

Millet Bahçesi dünyanın en büyük şehir bahçelerinden olacak

106
İngiliz Bakan Boris'i telefonla işlettiler

İngiliz Bakan Boris'i telefonla işlettiler

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM