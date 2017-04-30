taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.655
USD
3,5521
EURO
3,8707
ALTIN
144,85
PETR
51,8300

Kolombiya'da bina çöktü: 20 ölü

Kolombiya’nın Cartagena kentinde bir binanın çökmesi sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi.

30.04.2017 - 10:30
  1. Haberler
  2. Dünya

f

Yerel basında yer alan haberlere göre, Kolombiya’nın Cartagena kentinde bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi. Büyük bölümü kaldırılan bina enkazındaki arama çalışmalarının durdurulduğu, olayda yaralanan 16 kişinin tedavisinin halen devam ettiği belirtildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan aynı kentte başka bir inşaatın da çatısının çökmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Her iki olayla ilgili olarak açılan soruşturma devam ediyor. İnşaatı ruhsatsız devam eden bina, perşembe günü çökmüş ve işçiler göçük altında kalmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kısmetse Olur KHK sonrası yayından kaldırıldı

Kısmetse Olur KHK sonrası yayından kaldırıldı

461
Le Pen'in korumalarından gazeteciye şiddet İZLE

Le Pen'in korumalarından gazeteciye şiddet İZLE

50
ABD askerleri YPG'li teröristlerin cenazesine katıldı

ABD askerleri YPG'li teröristlerin cenazesine katıldı

53
Aşkım Kapışmak: Evliler 5 yılda bir heyecanı yenilemeli

Aşkım Kapışmak: Evliler 5 yılda bir heyecanı yenilemeli

30
Van'da kuş yuvaları esnafın yüzünü güldürdü

Van'da kuş yuvaları esnafın yüzünü güldürdü

30
Mahsun Kırmızıgül yeni rolü için servet istedi

Mahsun Kırmızıgül yeni rolü için servet istedi

60
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hint televizyonuna konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hint televizyonuna konuştu

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM