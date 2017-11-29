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Kolombiya'da ELN ile FARC muhalifleri çatıştı

ELN ile FARC'ın barış anlaşmasını kabul etmeyen militanları arasında çıkan çatışmada 13 kişi öldü.

AA | 29.11.2017 - 08:24..
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Pasifik Okyanusu kıyısındaki yönetim bölgelerinden Narino'ya bağlı Magüi Payan kenti kırsalında hükümetle ateşkes halindeki ELN militanları ile eski FARC mensupları arasında çatışma çıktı. Olaylarda 13 kişi hayatını kaybetti.

KİMLİK TESPİTLERİ YAPILAMADI

Çatışmanın, FARC'ın muhaliflerinin ELN'nin bulunduğu bölgeden geçerken başladığını ifade eden bölge halkı halen söz konusu alana erişimin olmadığını ve hayatını kaybedenlerin kimler olduğunun bilinmediğini ifade ediyor.

ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Hükümet ile ELN, 4 Eylül'de, Ocak 2018'e kadar yürürlükte kalacak ateşkes ilan etmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMKG) de ay başında aldığı kararla Katolik Kilisesi temsilcilerinin de bulunduğu mekanizmaya dahil olmuştu.

Her iki tarafın silahlı çatışmanın siviller üzerindeki etkisinin azaltılması için çalışma yapılması konusunda mutabık kaldığı anlaşmaya göre ELN, adam kaçırma ile altyapı, enerji nakil ve petrol boru hatlarına saldırının engellenmesi, hükümet ise toplum liderlerine suikastlerin önlenmesi için daha fazla çaba gösterme sözü vermişti.

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