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Kolombiya’da köprü çöktü: 10 ölü

Kolombiya’da inşaat halindeki köprünün çökmesi sonucu en az 10 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İHA | 16.01.2018 - 11:49..
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Kolombiya’nın başkenti Bogota ve Villavicencio kentlerini birbirine bağlayan ve inşaat çalışmalarında sona gelinen 446 metre uzunluğundaki Chirajara Köprüsü çöktü.

Kolombiya’da inşaat halindeki köprü çöktü ViDEO

10 ÖLÜ, 2 KAYIP, 3 YARALI

Yetkililer, köprünün çökmesi sonucu köprü üzerinde bulunan 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kaybolduğunu, 3 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Kolombiya’da köprü çöktü: 10 ölü

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinden (UNGRD), Kızılhaç, sivil savunma ve itfaiyeye bağlı ekipler tarafından arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Kolombiya’da köprü çöktü: 10 ölü


280 METRE YÜKSEKLİKTEKİ KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Sivil Savunma Müdürü Jorge Diaz, “280 metre yükseklikten düşen 10 işçi hayatını kaybetti. Kaza anında köprüde yaklaşık 20 işçi bulunuyordu.” dedi.

Kolombiya’da köprü çöktü: 10 ölü

Kolombiya’da köprü çöktü: 10 ölü

Kolombiya’da köprü çöktü: 10 ölü

Kolombiya’da köprü çöktü: 10 ölü

Kolombiya’da köprü çöktü: 10 ölü

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