Kolombiya’da köprü çöktü: 10 ölü

Kolombiya’nın başkenti Bogota ve Villavicencio kentlerini birbirine bağlayan ve inşaat çalışmalarında sona gelinen 446 metre uzunluğundaki Chirajara Köprüsü çöktü.

Kolombiya’da inşaat halindeki köprü çöktü ViDEO

10 ÖLÜ, 2 KAYIP, 3 YARALI

Yetkililer, köprünün çökmesi sonucu köprü üzerinde bulunan 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kaybolduğunu, 3 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinden (UNGRD), Kızılhaç, sivil savunma ve itfaiyeye bağlı ekipler tarafından arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.





280 METRE YÜKSEKLİKTEKİ KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Sivil Savunma Müdürü Jorge Diaz, “280 metre yükseklikten düşen 10 işçi hayatını kaybetti. Kaza anında köprüde yaklaşık 20 işçi bulunuyordu.” dedi.