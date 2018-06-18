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Kolombiya'da seçimi sağcı aday kazandı

Kolombiya'daki devlet başkanlığı seçimi sonuçlandı. Yüzde 53.95 oranında oy alan sağcı aday Ivan Duque seçimi kazandı.

AA | 18.06.2018 - 02:30..
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Kolombiya'da yapılan seçimde, yüzde 53,95'le sağcı aday Ivan Duque kazanırken, solcu rakibi Gustavo Petro ise yüzde 41,83'te kaldı.

Kolombiya'da seçimi sağcı aday kazandı

İKİNCİ TURDA SAĞCI KAZANDI

Kolombiya'da Devlet Başkanlığı seçimlerini sağcı Ivan Duque kazandı.

27 Mayıs’ta ilk turu gerçekleştirilen ve sağcı Ivan Duque ile solcu Gustavo Petro’nun diğer adayları geride bıraktığı seçimlerin ikinci turu yapıldı.

Seçimlerin ikinci ve son turu için yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi 16.00’da sona erdi. Seçim sonucuna göre sandıktan Ivan Duque'u çıktı.

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