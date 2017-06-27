taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,4978
EURO
3,9161
ALTIN
140,08
PETR
45,9600

Kolombiya'daki tekne kazasında ölenlerin sayısı arttı

Guatape kentinde baraj gölünde turistleri taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

27.06.2017 - 08:57
  1. Haberler
  2. Dünya

kol

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinden (UNGRD) yapılan yazılı açıklamada, Medellin'in 80 kilometre doğusunda yer alan turistik bölgede baraj gölündeki kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği ve kayıp 2 kişinin aranmasına devam edildiği bildirildi.

TEKNEDE 167 YOLCU VARDI

Ölenlerden 5'inin cenazelerinin ailelerine teslim edildiği duyurulan açıklamada, ayrıca teknede batmadan önce 167 yolcu bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesinde ve Medellin'in 80 kilometre doğusunda yer alan turistik bölgedeki baraj gölünde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Antioquia yönetim bölgesindeki Guatape kentinde yer alan turistik bölgedeki baraj gölünde meydana gelen kazanın soruşturulacağını açıklamış ve şimdilik arama kurtarma çalışmalarına yoğunlaştıklarını belirtmişti.

İlginizi Çekebilir
Çin ile Hindistan arasında Sikkim gerilimi
Çin ile Hindistan arasında daha önce Hindistan'a bağlı Sikkim eyaletinde yaşanan gerginlik tekrar artıyor.
İsrail ordusu Gazze'de 3 noktayı vurdu
İsrail ordusunun, Gazze'de bazı noktalara roket ve top ateşiyle saldırdığı bildirildi.
Beyaz Saray'dan Esed rejimine kimyasal silah uyarısı
ABD yönetimi, Beşşar Esed rejiminin, yeni bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı yaptığını iddia etti.
ABD Dışişleri Bakanlığından vize yasağı açıklaması
Vize yasağı, mahkeme kararından 72 saat sonra ve ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde hayata geçirilecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrupa Konseyi'nden FETÖ, Türkiye ve AİHM açıklaması

Avrupa Konseyi'nden FETÖ, Türkiye ve AİHM açıklaması

22
Katar krizi ABD'nin silah anlaşmasını etkileyebilir

Katar krizi ABD'nin silah anlaşmasını etkileyebilir

29
Avrupalı Türklerin AB'ye katılım raporu

Avrupalı Türklerin AB'ye katılım raporu

48
Tatilciler İstanbul'a dönüş yolunda

Tatilciler İstanbul'a dönüş yolunda

13
Kolombiya'da terör örgütü FARC silahlarının tamamını teslim etti

Kolombiya'da terör örgütü FARC silahlarının tamamını teslim etti

25
Beyaz Saray'dan Esed rejimine kimyasal silah uyarısı

Beyaz Saray'dan Esed rejimine kimyasal silah uyarısı

43
Zonguldak'ta yoldaki toza halılı çözüm

Zonguldak'ta yoldaki toza halılı çözüm

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM