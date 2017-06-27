Kolombiya'daki tekne kazasında ölenlerin sayısı arttı

Bodrum tatilinde jet ski ile şov yaparken ters dalgaya yakalanan Ali Ağaoğlu'nun iki kaburga kemiği kırıldı.

Çin ile Hindistan arasında daha önce Hindistan'a bağlı Sikkim eyaletinde yaşanan gerginlik tekrar artıyor.

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Sarıyer'de silahlı kavga: 2 yaralı

sabaha karşı bir müzikholde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.