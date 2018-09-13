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Koltukla eylem yapan CHP'li ihraç ediliyor

Koltuk sevdalısı Kılıçdaroğlu'na koltuklu eylem yapan CHP'li, sözde hoşgörülü, demokrat partiden kovuluyor.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 10:45..
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Koltukla eylem yapan CHP'li ihraç ediliyor

Geçtiğimiz ay 9 seçim kaybettiği halde koltuğundan ayrılmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sinirlenen bir CHP'li evinden getirdiği koltukla Genel Merkez önünde eylem yapmıştı.

"YETER ARTIK"

CHP'li muhalif isyanını şu sözlerle dile getirmişti: "9 kere seçim kaybetti. Defolsun bu partiden. Daha ne kadar kaybedeceksin. Tek adamlık rejimine hayır diyorsun, 9 seçim kaybettin koltuktan inmiyorsun. Yeter artık. 630 imzayı yok sayamazsın."

Koltukla eylem yapan CHP'li ihraç ediliyor

CHP Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Abbas Canyurt'un bu eylemi Genel Merkez'in tepkisini çekti.

Bunun üzerine harekete geçen CHP yönetimi Canyurt'u İl Disiplin Kurulu'na sevk etti. Canyurt önümüzdeki günlerde partiden ihraç edilecek.

Koltukla eylem yapan CHP'li ihraç ediliyor

Koltukla eylem yapan CHP'li ihraç ediliyor

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