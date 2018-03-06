Komando birlikleri Hatay'da

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

SINIRI KORUYACAKLAR

Harekat kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen komandoları taşıyan otobüsler ile askeri araçlar, Hassa ilçesine ulaştı.

Konvoydaki askerlerin sınır hattındaki birliklere konuşlandırılacağı öğrenildi.