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Komandolar ant içerek Afrin'e gitti

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu komandolar, ant içtikten sonra tank ve zırhlı personel taşıyıcılarla Afrin'e hareket etti.

AA | 23.01.2018 - 18:43..
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Komandolar ant içerek Afrin'e gitti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i işgal ederek ele geçiren YPG'li teröristleri bölgeden temizlemek için büyük bir operasyona başladı. Operasyon kapsamında hızlı bir şekilde ilerleyen komandolar ve ÖSO askerleri stratejik noktaları ele geçirdi.

KOMANDOLAR ANT İÇTİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Tatvan 10. Komando Tugayı'ndan Suriye sınırındaki birliklere gönderilen komandolar, konuşlu bulundukları birliklerde ant içerek harekat bölgesine gitti.

Komandolar ant içerek Afrin'e gitti

Afrin'deki operasyonda yer alan birliklere takviye olarak giden komandolar, zırhlı araçlara binerek sınırdan geçti.

Komandolar ant içerek Afrin'e gitti

TANKLAR HAZIRDA BEKLİYOR

Öte yandan, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen tankların da sınır birliklerinde hazır bekletildiği gözlendi.

Komandolar ant içerek Afrin'e gitti

Komandolar ant içerek Afrin'e gitti

Komandolar ant içerek Afrin'e gitti

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