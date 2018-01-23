Komandolar ant içerek Afrin'e gitti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i işgal ederek ele geçiren YPG'li teröristleri bölgeden temizlemek için büyük bir operasyona başladı. Operasyon kapsamında hızlı bir şekilde ilerleyen komandolar ve ÖSO askerleri stratejik noktaları ele geçirdi.

KOMANDOLAR ANT İÇTİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Tatvan 10. Komando Tugayı'ndan Suriye sınırındaki birliklere gönderilen komandolar, konuşlu bulundukları birliklerde ant içerek harekat bölgesine gitti.

Afrin'deki operasyonda yer alan birliklere takviye olarak giden komandolar, zırhlı araçlara binerek sınırdan geçti.

TANKLAR HAZIRDA BEKLİYOR

Öte yandan, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen tankların da sınır birliklerinde hazır bekletildiği gözlendi.