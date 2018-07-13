Komutan Ala: Milletimiz tüm dünyaya mesaj verdi

FETÖ'nün kalkıştığı darbe girşimde Komutan Davut Ala, karaciğerinden vuruldu, parmağı koptu, dalağı delindi ve kaburgaları kırıldı. 7 kurşun yiyen ve 2 yılda 13 ameliyat geçiren Ala, 15 Temmuz'un yıl dönümü öncesi konuştu.





"ÜMİDİ TÜRKİYE OLANLARA KARŞI BİR GİRİŞİMDİ"

Ala, 15 Temmuz'da, Türkiye tarihinde ilk kez silahlı bir darbe teşebbüsünün milletin askeriyle polisiyle ele ele vererek karşı koyması sonucunda engellendiğini belirtti.

15 Temmuz'un yalnızca Türkiye değil, yaşanılan coğrafya açısından da tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Ala, "15 Temmuz belki ilk bakıldığında yalnızca aziz milletimize ve devletimize karşı yapılmış bir hareket olarak gözükebilir ancak dikkatlice irdelendiğinde anlaşılacaktır ki ümidini Türkiye'ye bağlamış, gönlü ve gözü Türkiye ile beraber olan dünyadaki tüm kardeşlerimize ve dostlarımıza karşı da yapılmış bir darbe girişimidir." diye konuştu.

Kahraman komutandan 15 Temmuz mesajı VİDEO



"EVLATLARIMIZA MİLLİ DEĞERLERİMİZİ AŞILAYACAĞIZ"

15 Temmuz'da yaşadıklarını anlatırken duygularını gizleyemeyen Ala, "Onlar bize öldürmek için değil, bu vatanı bölmek, parçalamak, ortadan kaldırmak kastıyla ateş ettiler." dedi.

Gelinen süreçte hainlerin adalet karşısında hesap vermeye devam ettiklerini ve en ağır cezaları aldıklarını aktaran Ala, şöyle devam etti:

"15 Temmuz, bu yüce milleti bölmek, parçalamak, yıkmak isteyen iç ve dış mihraklara karşı aynı Çanakkale Savaşı, İstiklal Savaşı'ndaki gibi büyük bir ders olarak Türk milletinin şanlı tarihindeki yerini almıştır. Milletimiz, 15 Temmuz'da tüm dünyaya, dünyanın dünü ve yarınlarının tarihinin Türkiyesiz yazılamayacağını bir kez daha hatırlatmıştır. 15 Temmuz'u daima canlı tutarak, hatırlanmasını sağlayarak yavrularımıza, evlatlarımıza, kısacası geleceğimize vatan, bayrak sevgisini aşılamaya, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya çalışacağız."





"PARMAĞIMIN EKSİKLİĞİ GURURUM OLDU"

İkinci yılı geride kalan darbe girişiminde yaşadıklarını anlatan Ala, "Vurulup hastaneye düştükten sonra geçen 4 günü hatırlamıyorum. 4 gün komada, 10 gün yoğun bakımda kaldım. Yaklaşık 1,5 ay hastanede tedavi gördüm." dedi.

2 yılda 13 ameliyat geçirdiğini dile getiren Ala, "Yüce Rabb'imin izniyle doktorlarımızın yardımıyla artık daha iyiyim. Bir parmağım yok, eksikliğini elbette hissediyorum ama aynı zamanda da gururlanıyorum. O parmağın inşallah beni cennette beklediğine, cennette benim bu dünyada yaptıklarıma şahitlik edeceğine de inanıyorum." diye konuştu.