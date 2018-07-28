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Kongo'da uçak düştü: 5 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir kargo uçağının düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA | 28.07.2018 - 04:53..
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Air Kasai firmasına bağlı 7 kişiyi taşıyan Antonov marka kargo uçağı Angola sınırına yakın Kamako havaalanından kalktıktan kısa bir süre sonra ülkenin merkez eyaleti Kasai'nin Tshikapa kentinde düştü.

2 KİŞİ KURTULDU

Kasai eyaleti vali danışmanı Francklin Kalombo, konuya ilişkin açıklamasında, uçakta bulunun 7 kişiden ikisinin sağ kurtulduğunu söyledi.

Kurtulan iki kişiden birinin uçağın pilotu, diğerinin Rusya vatandaşı bir kişi olduğu belirtiliyor.

Diğer yandan, uçağın neden düştüğü konusunda yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

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