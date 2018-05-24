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Konjonktür nedir

Konjonktür; Her türlü durumun ve şartın ortaya çıkardığı sonuç.

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Konjonktür; ekonomik, toplumsal, siyasal alanlarda istatistiklerden, olgulardan, nesnel durumlardan yararlanarak olayların gelecekteki gelişmeleriyle ilgili kestirim. Belirli bir durumu oluşturan öğelerin tümü olarak biliniyor. Bu kelime; iktisadi olarak da kullanılabiliyor.

EN ÇOK KULLANILAN TERİMLERDEN

Konjonktürel bütçe ve konjonktürel işsizlik en çok kullanılan terimlerdendir. Konjonktürel bütçe; ekonominin genel dengesini sağlama işlevini yüklenerek konjonktür dalgalarını hafifletmeyi amaçlayan açık bütçedir.

Konjonktürel işsizlik ise konjonktür dalgalanmaların bağlı olarak istihdam hacminin daralması sonucu beliren geçici fakat yaygın işsizlik olarka bilinir.

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