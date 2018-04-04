Konsorsiyum nedir

Özellikle Türkiye'nin yüz akı ve dev projelerinde duymaya alışık olduğumuz konsorsiyum, birden fazla firmanın bir araya gelerek tek bir yapı oluşturmasına ve bu yapı altında dev projelerin şekillendirilerek oluşturulmasına denir.

KONSORSİYUM NASIL OLUŞUR

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinde, Ortak girişim, "İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumlar" olarak açıklanmaktadır.

Konsorsiyum oluşturmak için öncelikle birden fazla kurumun bir arada toplanması gerekmektedir. Bir veya birden fazla grubun altlarında bulunan koordinatörler vasıtasıyla işletilen konsorsiyumlar, noter şahitliğinde atılan imzalar ile sözleşmeye dökülür ve oluşturulur.

Konsorsiyum olmanın şartı yalnızca bunlardır. Ülkemizde de konsorsiyumlar özellikle havalimanı, altyapı ve ulaştırma projelerinde kurulmaktadır.