Kontrolden çıkan kamyon eve çarparak durdu

Kuşadası'nın Kadınlar Denizi mevkiinde kontrolden çıkan kamyonun sürücüsünün alkollü oduğu iddia edildi. Kaza sonrası hafif yara alan sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü.

VATANDAŞLAR SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİ

Yokuştan çıkarken kamyon sürücüsü B.N.’nin kontrolünü kaybetmesinin ardından geri geri kaymaya başlayan bira kamyonu, önce Nazilli’den Kuşadası’na tatile gelen Onur Erdem’e ait park halindeki 09 RK 512 plakalı otomobile çarptı. Otomobili silindir gibi ezen kamyon, yol kenarındaki iki katlı dubleks bir yazlık evin balkonuna çarparak ancak durabildi.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araç ve evde büyük hasar meydana geldi. Büyük gürültüyle evlerinden çıkan vatandaşlar kazayı görünce büyük şok yaşadı ve bira kamyonu sürücüsüne tepki gösterdi.