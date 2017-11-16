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Kontrolden çıkan kamyonet Denizli'de dehşet saçtı

Denizli'de şoförün kamyonetinin kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

16.11.2017 - 22:56
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Pamukkale'de sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet karşı şeride geçti. Ters yönde önce TIR'a çarpan kamyonet, ardından da otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, 2 kişi de hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyonet Denizli'de dehşet saçtı

2 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Denizli - Ankara karayolu Pınarkent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Denizli yönüne giden Ramazan Kuşçu yönetimindeki 20 N 0185 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Kamyonet, önce Şenol Bora yönetimindeki 20 ADS 59 plakalı TIR'a, ardından da Sinan Çoban yönetimindeki 48 F 7137 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Ömer Çoban ve Fazilet Çoban öldü, 3 sürücü ile otomobilde bulunan Ayşe Çoban, yaralandı.

Kontrolden çıkan kamyonet Denizli'de dehşet saçtı VİDEO

Kontrolden çıkan kamyonet Denizli'de dehşet saçtı

Yaralılar, olay yerine sekv edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ömer ve Fazilet Çoban'ın cesetleri ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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