Kontrolden çıkan otomobil kahvehaneye girdi

1 Belçika'da karnaval coşkusu Belçika'da kendilerini asırlardır "Türk" olarak tanımlayan Faymonville köyündekilerin düzenlediği gelenekselleşen karnaval renkli görüntülere sahne oldu.

2 Mehmetçik Vakfı, avukatın bağışını iade etti Vakıf, Afrin şehidi Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesine ve arabasına haciz işlemi başlatan tepkiler üzerine ise bağış yapan Emine Gün'e 18 bin lirayı iade etti.

3 Tunceli'deki terör operasyonunda ele geçenler Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalındaki operasyonda toprak altına gizlenmiş, teröristlere ait çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

4 Şehit emanetine haciz isteyen avukatın Gezi paylaşımları Afrin'de şehit olan Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesine ve aracına haciz işlemi başlatan Avukat Emine Gün'ün Gezi dönemi yaptığı paylaşımları dikkat çekti.

5 Pentagon 2019 bütçesinde YPG'ye ayırdığı bütçeyi açıkladı Pentagon, 2019 bütçesinde, SDG adını kullanan YPG/PKK'ya eğit-donat için 300, örgüte kurdurulan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırdı.

6 Bingöl'de 500 bin TL'lik uyuşturucu ele geçti Bingöl'de polis, durdurulan otobüste İran uyruklu 2 kişinin üzerinde piyasa değeri 500 bin TL olan metamfetamin maddesi ele geçirdi.