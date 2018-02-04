Kontrolsüz şekilde caddeye çıkan araç motosiklete çarptı

9,031 kez izlendi

3,540 kez izlendi

1,455 kez izlendi

2,455 kez izlendi

2,411 kez izlendi

3,053 kez izlendi

1,490 kez izlendi

1 Belçika'da helal kesim yasağına karşı mücadele sürüyor Belçika’da Valonya ve Flaman bölge parlamentolarında İslami usullere göre hayvan kesimini yasaklayan kararlara karşı Anayasa Mahkemesinde 51 dava açıldı.

2 Şahinbey’in nüfusu 900 bini aştı TÜİK verilerine göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 902 bin 424 nüfusuyla Türkiye’nin 57 ilini geride bırakarak en büyük üçüncü ilçesi oldu.

3 Şehit evinde acılı bekleyiş Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın Şebinkarahisar’un Avutmuş mahallesindeki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

4 Birleşik Krallık bu kışın en soğuk haftasına hazırlanıyor Birleşik Krallık'ta bu hafta kar yağışı ve buzlanma bekleniyor. Sıcaklıklar eksi 7 dereceye kadar düşecek.

5 Petran Yaylası'nda lazboard ile kayak şenliği Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda düzenlenen 'lazboard'lu Petranboard Kayak Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

6 Doğu ve Güneydoğu’ya 176 bin konut Terörden temizlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde inşasına başlanan 176 bin 329 konutun 137 bin 94'ü tamamlandı.