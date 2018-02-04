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Kontrolsüz şekilde caddeye çıkan araç motosiklete çarptı

Serdivan'da, otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 04.02.2018 - 14:16..
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 1 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde, Arabacıalanı mahallesi Çark caddesi üzerinde seyir halinde olan Burak D. (22) idaresindeki motosiklete, kontrolsüz bir şekilde ana caddeye çıkmak isteyen otomobil çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Burak D. otomobilin üzerinden bir kaç metre yükselerek yere çakılırken olay yerinde baygınlık geçirdi. Kazayı gören vatandaşlar hemen yaralı sürücünün yanına koşarak konuyu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kontrolsüz şekilde caddeye çıkan araç motosiklete çarptı ViDEO

EKİPMANLARI HAYATINI KURTARDI

Sürücünün motosiklet ekipmanlarının eksiksiz olması hayatını kurtardı.Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Burak D. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede ki tedavisi tamamlanan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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