Konut alımında düşük faizi içeren yeni yasa ilan edilecek

Konut satışlarında geçen yılın son çeyreğinde yüksek kredi faiz oranlarının da etkisiyle başlayan düşüş trendinin ardından, hükümet konut alımlarını teşvik edecek yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.

KONUTA DEVLET KATKISI

Reuters'ın konu hakkında bilgi sahibi ekonomi yetkililerinden edindiği bilgiye göre, özellikle düşük ve orta gelir grubunun hedeflendiği ve piyasadan daha düşük faizle konut edindirmeyi amaçlayan sistemde devlet katkısı da olacak.

Üst düzey bir ekonomi yetkilisi, "Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi" olarak adlandırılan düzenlemenin üzerinde çalışılan torba kanunda yer alacağını ve kısa süre içinde de ilan edilmesinin planlandığını söyledi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, önceki gün yaptığı açıklamada yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı destekleyici düzenlemeleri de içeren bir torba yasayı haftaya meclise göndererek hayata geçirmek istediklerini söylemişti.

Bir ekonomi yetkilisi Reuters'a yaptığı değerlendirmede, "Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi" olarak adlandırılan düzenleme ile ilgili çalışmanın yapıldığını belirterek, "Türkiye'de mortgage sistemini yavaş yavaş ortaya çıkartacak uzmanlaşmış bankacılığın gündeme gelmesi söz konusu. Bununla ilgili adımlar atılıyor. Bunlardan biri de yapı tasarruf sandığı sistemi" dedi ve ekledi: "Sistem, daha düşük faizle herkesin ev sahibi olmasına özellikle de yoksul ve orta kesime yönelik bir uygulama. Avrupa'da çok başarılı uygulamalar var; özellikle Almanya'da. Almanya'daki uygulamanın bir benzerini Türkiye'ye taşıma doğrultusunda bir adım atıldı... Şu anda torba kanunda, çok yakında ilan edilecek."

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, ev almak isteyenleri tasarrufa yöneltmek için uygulanan mevcut sistemin arzulanan sonucu vermemesi nedeniyle yeni bir sistem planladıklarını; bu doğrultuda içinde faiz desteğinin de yer aldığı bir modelin öne çıktığını söylemişti.

KONUT KREDİSİ KULLANMAYI TAAHÜT EDİYOR

Konut satışlarındaki düşüş trendinde kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra, konut sektöründeki tüm teşviklerin Eylül sonu itibarıyla sona ermiş olması etkili olmuştu. Üzerinde çalışılan Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi, müşteriye sözleşme çerçevesinde belirli bir süre birikim yaptırarak, akabinde de tasarruf süresi başında uzlaşılan oranlar üzerinden konut kredisi kullandırmayı taahhüt ediyor.

Piyasa faiz oranlarının sözleşmede belirtilen yapı tasarruf kredisi oranlarının altına düşmesi halinde ise katılımcı mevduatını ve devlet katkısını alarak sistemden çıkabiliyor ve standart konut kredisine yönelebiliyor. Bu yönüyle sistem, orta ve düşük gelirli vatandaşların opsiyon sözleşmesi olarak niteleniyor.

Sisteme giren katılımcılar, sözleşmede belirtilen tutarı biriktirmeleri, minimum bekleme süresini doldurmaları ve minimum değerleme katsayısına ulaşmaları kaydıyla sözleşme tarihinde uzlaşılan oranlar üzerinden konut amaçlı kredi kullanmaya hak kazanıyor. Belirtilen şartları sağlayamayan katılımcılar ise devlet katkısı alamıyor. Üzerinde çalışılan sistemde, konut alımında banka konut kredisi, YTS kredisi ve YTS tasarrufunu içeren bir yapı planlanıyor.

MİNİMUM TASARRUF SÜRESİ 5 YIL OLARAK ÖNGÖRÜLÜYOR

Sistem hükümet açısından bakıldığında ise, genel tasarruf oranının artırılmasının yanı sıra enflasyon oranlarında gerileme ve konut fiyatlarında daha düşük dalgalanma gibi avantajlar sağlıyor. Yapı tasarruf mevduatları devlet tahvili ve Hazine bonolarında değerlendirilebiliyor.

Konut piyasasında 2018'in ilk aylarında durağan görünüm beklendiğini belirten sektör temsilcileri, talebi artırmak için bir düzenlemenin gündeme gelebileceğini ifade ediyordu.