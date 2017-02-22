Konut almadan önce dikkat edilmesi gerekenler belirlendi

Yatırım veya kira geliri elde etmek amacıyla alınmak istenen konutlar, özenle ve büyük bir titizlikle seçilmelidir.

- Öncelikle evi alınacak ve yeri belli olan projenin detayları iyi öğrenilmeli. Arsa hakkında bilgi edinmenin yanı sıra üzerinde herhangi bir şerh, ipotek, haciz veya başka takyidat olup olmadığından emin olmak da gerekiyor.

KONUTU İYİ ARAŞTIRIN

- Projenin bulunduğu bölgeyi iyi araştırarak mevcut gelişim, konut arzı, kiralık talebi ve ulaşım imkanlarını gibi kriterleri de öğrenmeli. Ayrıca arzı artıracak yeni projelerin başlama ihtimali ya da kiralık talebinin artacağı beklentisinin olup olmadığını öğrenin.

- İşlem sırasında kat irtifak tapusunu üzerinize alın ve şartları adil bir sözleşme ile yazılı hale getirin. Projeden satışlarda konutlar genelde 'satış vaadi sözleşmesi' (SVS) ile satılır, tapu devrini ise konut teslimi sırasında yapılır. Bu durumda SVS'i iyice incelenmeli, ağır şartların çıkarılması gereklidir. Bu sözleşmede teslim tarihinin ve zamanında teslim edilmemesi durumunda uygulanacak şartların yazılı olarak belirtilmiş olması gerekir. Eğer firma içinizi rahatlatmıyorsa sözleşmeyi noterden yapın ve tapuya şerh koydurun.

TESLİME KADAR VAZGEÇME HAKKI VAR

- Evi almak istediğiniz konut projesinde firmayla peşin fiyat üzerinden pazarlık etme şansınız varsa pazarlık edin.

- Ruhsat almadan konut satışları yasaklayan ve bina tamamlama sigortası ile yarım inşaatların önünü kesen Yeni Tüketici Kanunu'na göre konut alıcısına aldığı evden teslime kadar vazgeçme hakkı tanıyor. Ev alan kişi, ilk 14 günde karar değiştirir ya da ödeme döneminde iflas ederse evini nedensiz ve cezasız iade edebiliyor. Ancak firma, sözleşmeden satın alan kişi vazgeçerse satış nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde 2 kadar tazminatın ödenmesi satın alan kişiden isteyebiliyor.