Konut devlet katkısı yüzde 25 oldu

Kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen, 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANILMASI TEŞVİK EDİLECEK

Konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılması teşvik edilecek. Bu şekilde üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf kapsamına alındı.

ÇEYİZ HESABINA KATKI 7 BİN 500 LİRA OLDU

Çeyiz hesabında devlet katkısı oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, azami katkı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Kendisine ait bir konutu olmayanlar, ilk ve tek konut satın almaları halinde desteklenecek.

KONUT DESTEĞİ YÜZDE 25'E ÇIKTI

Konut hesabı sisteminin daha etkin hale getirilmesi için, konut alımındaki yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılacak. Devlet katkısı ödemesi, azami 20 bin lirayı geçemeyecek. Bu tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

ÖTV TUTARLARI AYNEN KORUNDU

Öte yandan, kanunla, ÖTV Kanunu'na ekli listeler, zaman içinde Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde gerçekleşen değişikliklerle uyumlu hale getirildi. Bu çerçevede Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında bir Bakanlar Kurulu kararı yayımlandı. Kararla, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından önce geçerli olan Özel Tüketim Vergisi oran ve tutarları aynen korundu.