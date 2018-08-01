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Konut doğalgazına yüzde 9 zam

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, konut abonelerine uygulanan doğalgaz fiyatına yüzde 9 zam yapıldı.

İHA | 01.08.2018 - 14:41..
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Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nden (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamada, konut abonelerine uygulanan doğalgaz fiyatına yüzde 9, yıllık tüketim miktarı 300 bin metreküpün üstünde olan proses amaçlı doğalgaz kullanan serbest tüketicilere uygulanan fiyata ise yüzde 14 zam yapıldığı bildirildi.

YÜZDE 10'LUK İNDİRİM

Ayrıca açıklamada, yaklaşık 44 aydır doğalgaz satış fiyatlarında herhangi bir artış yapılmadığı ve 2016 yılının Ekim ayında yaklaşık yüzde 10 indirim uygulandığı belirtildi.

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