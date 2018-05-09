Konut faiz kampanyası yarın başlıyor

Başta Ziraat Bankası olmak üzere birçok banka; Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı konut faiz kampanyası ile ilgili çalışma başlattı.

FAİZLER 0,99'A ÇEKİLECEK

Sektöre 'can suyu' olması beklenen kampanya ile birlikte bankalardan alınan konut faiz oranının 0,99'a inmesi planlanıyor. Bu oranlarla birlikte konut stoğunun erimesi ve yatırımcının yüzünün gülmesi bekleniyor.

10 MAYIS'TA BAŞLIYOR

KDV ve tapu harcında yapılan ciddi indirimin yanı sıra faiz kampanyası da yatırımcının oldukça ilgisini çekecek. Kampanyanın 10 Mayıs'ta yani yarın başlaması planlanıyor.

EKONOMİYE KATKI ARTACAK

Faiz kampanyası ile 1,5 milyon konut satılacağı tahmin ediliyor. Bu rakamlarla birlikte gayrimenkul sektörünün ekonomiye katkısı 1,5 puan artacak.

YATIRIMCININ YÜZÜ GÜLECEK

Konutder Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, bu 1.4 milyon konutun henüz satışı başlamadığı için stok olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Ancak gayrimenkul sektörü liderleri, kampanyanın yatırımcıların yüzünü güldürüeceğini ifade ediyor.