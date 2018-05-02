taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.283
USD
4,1029
EURO
4,9213
ALTIN
172,55
PETR
73,2300

Konut fiyat artışında Türkiye ilk sırada

Dünya genelinde konut fiyat artışı ile ilgili yapılan araştırmada, Türkiye ilk sırada yer aldı. Bu sonuçla Türkiye 7 yıldır zirvede...

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 09:31..
  1. Haberler
  2. Emlak

Konut fiyatları araştırmasında 39 ülke listede yer aldı. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye ilk sırada yerini aldı.

Konut fiyat artışında Türkiye ilk sırada

TÜRKİYE İLK SIRADA

2010-2017 yılları arasında konut fiyatlarını mercek altına alan araştırmada Türkiye'den sonra ikinci sırayı yüzde 94,7'lik oranla Brezilya alırken, yüzde 82,2'lik oranla İzlanda üçüncü sırada kendine yer buldu.

Konut fiyat artışında Türkiye ilk sırada

KONUT FİYAT ARTIŞINI ANADOLU YAKASI SIRTLAYACAK

Bugüne kadar Türkiye’deki konut fiyat artışını İstanbul’un sırtladığını ifade eden Ziya Yılmaz, "İstanbul’da özellikle Anadolu Yakası'ndaki fiyatların zamanla Avrupa Yakası'nı yakalayacağını hatta kısa bir zaman sonra da o seviyeleri geçeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla İstanbul’daki Anadolu yakası temelli değerlenme devam edecek. Fakat asıl hareket Anadolu’nun büyük şehirlerinde yaşanacak. Bunların başında da İzmir geliyor. Geçtiğimiz günlerde Knight Frank tarafından yayınlanan araştırmaya göre de İzmir 2017 yılında dünyada konut fiyatlarının en fazla arttığı ikinci şehir oldu. Bu da İzmir’in, Anadolu’nun potansiyelini gösteren çok önemli bir veri. Bana göre, bugün gayrimenkul hâlâ en güçlü yatırım aracı olma özelliğini koruyor. Yeter ki doğru lokasyon, doğru şirket ve doğru fiyat bir araya gelsin…” şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Mega projelere takip sistemi kurulacak
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde "mega projeleri takip sistemi" kurulması planlanıyor.
Doğa ile iç içe bir mimari harikası şelale evi
Amerika Birleşik Devletleri’nin Pittsburgh şehrinde yer alan ve doğal bir şelalenin üzerindeki kayalara oturtulmuş Fallingwater evi turistlerin en uğrak yeri haline geldi...
Özhaseki: Türkler tapu ve konut alımına önem veriyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türk milletinin tapu ve konut alımına önem ve öncelik verdiğini dile getirdi.
Özhaseki: Türkler tapu ve konut alımına önem veriyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türk milletinin tapu ve konut alımına önem ve öncelik verdiğini dile getirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 parti daha ittifak yaptı

4 parti daha ittifak yaptı

770
Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

121
Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

114
S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

121
Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

75
Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

109
Seçimlerde kasıtlı suçtan tutuklananlar oy kullanamayacak

Seçimlerde kasıtlı suçtan tutuklananlar oy kullanamayacak

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM