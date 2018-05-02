Konut fiyat artışında Türkiye ilk sırada

Konut fiyatları araştırmasında 39 ülke listede yer aldı. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye ilk sırada yerini aldı.

TÜRKİYE İLK SIRADA

2010-2017 yılları arasında konut fiyatlarını mercek altına alan araştırmada Türkiye'den sonra ikinci sırayı yüzde 94,7'lik oranla Brezilya alırken, yüzde 82,2'lik oranla İzlanda üçüncü sırada kendine yer buldu.

KONUT FİYAT ARTIŞINI ANADOLU YAKASI SIRTLAYACAK

Bugüne kadar Türkiye’deki konut fiyat artışını İstanbul’un sırtladığını ifade eden Ziya Yılmaz, "İstanbul’da özellikle Anadolu Yakası'ndaki fiyatların zamanla Avrupa Yakası'nı yakalayacağını hatta kısa bir zaman sonra da o seviyeleri geçeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla İstanbul’daki Anadolu yakası temelli değerlenme devam edecek. Fakat asıl hareket Anadolu’nun büyük şehirlerinde yaşanacak. Bunların başında da İzmir geliyor. Geçtiğimiz günlerde Knight Frank tarafından yayınlanan araştırmaya göre de İzmir 2017 yılında dünyada konut fiyatlarının en fazla arttığı ikinci şehir oldu. Bu da İzmir’in, Anadolu’nun potansiyelini gösteren çok önemli bir veri. Bana göre, bugün gayrimenkul hâlâ en güçlü yatırım aracı olma özelliğini koruyor. Yeter ki doğru lokasyon, doğru şirket ve doğru fiyat bir araya gelsin…” şeklinde konuştu.