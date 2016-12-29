Konut Fiyat Endeksi Ekim ayında arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla tabakalanmış ortanca fiyat yöntemi ile hesaplanan KFE (2010=100), ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,47 artışla 222,43 seviyesinde gerçekleşti.

ARTIŞ YAŞANDI

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,85 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,31 yükseldi. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar, Mayıs 2015'te 1.730,46 liradan bu yılın ekim ayında 1.914,20 liraya çıktı.

Türkiye genelinde, 48 ilde son 2 yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan Yeni Konut Fiyat Endeksi (YKFE), ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,12 artışla 212,73 düzeyinde gerçekleşti. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,43, reel olarak da yüzde 3,98 arttı.

3 BÜYÜK İLDE KONUT FİYAT ENDEKLERİ BELLİ OLDU

3 büyük ilin konut fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, ekimde bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 0,36 azalış görülürken, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,24 ve yüzde 1,72 artış yaşandı. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 13,52, yüzde 8,61 ve yüzde 17,59 yükseliş gösterdi.