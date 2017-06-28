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Konut fiyatları yıllık yüzde 13.08 arttı

Konut fiyat endeksi 2017 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.86, bir önceki yılın Nisan ayına göre de yüzde 13.08 artış gösterdi.

28.06.2017 - 16:35
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Merkez Bankası’nın Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla konut fiyat endeksi araştırması nisan ayı sonuçları açıkladı.

Konut fiyatları yıllık yüzde 13.08 arttı

NİSAN AYINDA ARTTI

Buna göre yeni konut fiyatları, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.09 ve 2016 yılı Nisan ayına göre yüzde 11.93 arttı.

Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.02 oranında artarak 203.27 seviyesinde gerçekleşti.

Konut fiyatları yıllık yüzde 13.08 arttı

İSTANBUL İLK SIRADA

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0.38, 0.57 ve 1.68 oranlarında arttı.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 9.77, 9.35 ve 16.46 oranlarında artış gösterdi.

Konut fiyatları yıllık yüzde 13.08 arttı

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