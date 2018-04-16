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Konut fiyatlarının en çok arttığı ikinci şehir İzmir

Dünya genelinde yapılan konut araştırmasında fiyatların en çok arttığı şehir Berlin olurken, Alman şehrini İzmir takip etti.

Haber Merkezi | 16.04.2018 - 09:16..
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Yeni konut projelerinin hayata geçmesi ve İzmir-İstanbul Otoyolu projesi ile ulaşımın kolaylaşmasının ardından yerli ve yabancı yatırımcılar İzmir'e akın ediyor. Bu durum da İzmir'de konut fiyatlarının artmasına neden oluyor.

İZMİR YATIRIMCILARIN GÖZDESİ

Sadece yerli ve yabancı yatırımcılar, değil aynı zamanda Dap Yapı, Teknik Yapı ve İş GYO gibi büyük firmalar da İzmir'i tercih ediyor ve yeni projeler hayata geçiriyor.

Konut fiyatlarının en çok arttığı ikinci şehir İzmir

BERLİN'İ İZMİR TAKİP ETTİ

Dünya genelinde konut fiyatlarının en fazla arttığı şehir yüzde 20'lik oranla Berlin olurken, Berlin'i yüzde 18,5'lik oranla İzmir izledi. Üçüncü sırada İzlanda'nın başkenti Reykjavik bulunurken, bu şehri Vancouver, Budapeşte, Hong Kong, Hamburg, Münih, Rotterdam ve Frankfurt takip etti.

Konut fiyatlarının en çok arttığı ikinci şehir İzmir

"SATIŞ ORANIMIZ YÜZDE 80'E VARDI"

Dap Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz İzmir ile ilgili, "Biz İzmir’i, İzmirliler de bizi çok sevdi. Bu rapor da aslında bizim İzmir’e olan yatırımımızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Kısa süre önce topraktan satışa sunduğumuz ve 707 konut ile ticari alandan oluşan DAP Yapı İzmir projemizde bugün satış oranımız yüzde 80’e yaklaştı. Bence İzmir’de asıl yükseliş henüz başlamadı. İzmir’deki konut fiyatlarının yaklaşık iki yıl içinde yüzde 50’ye varan oranda artacağını öngörüyorum. Eminim ki seneye İzmir bu listenin zirvesinde yer alacak." diye konuştu.

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