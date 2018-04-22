Konut hesabına ilk ödeme 2019'da

2016 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' o tarihten itibaren 13 bin kişiye ulaştı ve hesapta 81 milyon lira birikti.

İLK ÖDEME 2019'DA

Yeni yapılan düzenlemeyle birlikte desteği üst oranı yüzde 20'den 25'e çıkarıldı. Yani devlet, bu yeni tasarıyla konut desteği için 15 bin lira ödeyecekken 20 bin lira ödemeye başlayacak. İlk ödemeler ise 2019 yılında gerçekleşecek.

14 BANKA HİZMET VERİYOR

İlk konutunu almak isteyen kişilere, 14 banka hizmet veriyor. Hesap açıldığında bir kereye mahsus toplu para yatırılabiliyor. Bunun ise üst sınırı 30 bin lira. Ödemeler aylık veya 3 aylık şeklinde yapılıyor.

AYLIK VE ÜÇ AYLIK ÖDEME YAPILABİLİR

Aylık ödeme yapılacaksa en az 250 lira, en çok 2 bin 500 lira, üç ayda bir ödeme gerçekleşecekse en az 750 lira, en çok 7 bin 500 lira hesaba para yatırılıyor.