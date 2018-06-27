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Konut kampanyası ay sonunda bitiyor

KONUTDER, İNDER ve GYODER'in düzenlediği 'konutta yüzde 20 indirim kampanyası' 30 Haziran'da sona eriyor.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 09:21..
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Konut kampanyası ay sonunda bitiyor

Konut sektörünü canlandırmak için önce hükümetin tapu harcı ve KDV oranları indirildi ardından da kamu bankaları konut kredi faizlerini düşürdü.

KAMPANYA 15 MAYIS TARİHİNDE BAŞLAMIŞTI

Konut faizlerinin düşürülmesiyle konutta da yüzde 20'lik bir indirim yapıldı. Birçok firmanın dahil olduğu 'konut kampanyası' ise 15 Mayıs tarihinden itibaren başlamıştı.

Konut kampanyası ay sonunda bitiyor

30 HAZİRAN KAMPANYANIN SON GÜNÜ

15 Mayıs tarihinden itibaren başlayan kampanya 30 Haziran tarihinde son bulacak.

Konut kampanyası ay sonunda bitiyor

12 GÜNDE 3 MİLYAR LİRALIK GELİR

Konut kampanyasının imkanlarını uygun bulan yatırımcılar, bu kampanyaya oldukça fazla ilgi göstermiş ve 12 günde 3 milyar liraya yakın gelir elde edilmişti.

Konut kampanyası ay sonunda bitiyor

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