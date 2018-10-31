Konut kampanyası bugün bitiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha güçlü bir ekonomi için başlatılan, "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyası kapsamında, bugüne kadar 3 binin üzerinde konut satışının gerçekleştiğini açıklamıştı.

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"Türkiye İçin Kazanç Vakti" sloganıyla gayrimenkul alanında 29 Ağustos'ta hayata geçirilen kampanya 31 Ekim'de sona eriyor. Vatandaşlar, kampanya kapsamında, yüzde 10 indirim, 120 aya varan vade ve yüzde 0,98'lik oranla konut sahibi olabilecek.

"CİDDİ TALEP VAR"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Sur Yapı olarak biz ağustosta ‘5’i Bir Yerde’ kampanyasıyla başlamıştık. Satışlar oldukça iyi gidiyor. 300 bin ile 700 bin lira arasındaki konutlara ciddi talep var.” diye konuştu.