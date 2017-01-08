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Konut kredilerinde standartlar gevşetiliyor

TCMB’nin yayımladığı ‘Banka Kredileri Eğilim Anketi’nde konut kredilerinin standartlarının gevşetileceği belirtildi.

Haber Merkezi | 08.01.2017 - 11:52
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TCMB’nin Ekim-Aralık 2016 dönemi ‘Banka Kredileri Eğilim Anketi ‘sonuçları geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Ankette konut, taşıt ve diğer bireysel krediler değerlendirildi.

Konut kredilerinde standartlar gevşetiliyor

KONUT KREDİLERİNDE STANDART GEVŞETİLECEK

Ankette, bankaların tüm bireysel kredi türlerinde sıkılaştırmayı sürdürdüğü belirtilerek, "2017 yılının birinci çeyreği için beklentiler, işletmelere kullandırılan kredilerde standartların sıkılaşmaya devam edeceği, konut kredilerinde standartların gevşetileceği, taşıt kredilerinde ve diğer bireysel kredilerde ise standartların temelde aynı bırakılacağı yönündedir" ifadelerine yer verildi.

Konut kredilerinde standartlar gevşetiliyor

KONUT KREDİ TALEBİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Ankette, kredi talebi açısından bakıldığında, işletmelerin geçen dönemde artış kaydeden kredi talepleri bu çeyrekte azalış kaydettiği, öte yandan bireysel kredi türlerinden konut kredi talebi ve diğer bireysel kredi talebinde artış yaşandığı, taşıt kredi talebinde azalış gerçekleştiği belirtildi.

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