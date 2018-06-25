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Konut metrekare fiyatları artıyor

TCMB tarafından açıklanan verilere göre; konut metrekare fiyatları yüzde 20 yükseldi.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 16:44..
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türkiye genelinde konut metrekare fiyatları üzerinde bir araştırma yaptı.

Bu araştırmaya göre;Türkiye'de metrekare birim fiyatları yıllık bazda yüzde 10 seviyesinde yükseldi. Metrekare birim fiyatları ise  2 bin 182 lira sınırına ulaştı. Türkiye genelinde ise konut metrekare fiyatlarının yıllık fiyat artış oranı ise yüzde 20 sınırına yaklaştı.

Konut metrekare fiyatları artıyor

ANKARA'DA YÜZDE 58'LİK YÜKSELİŞ

Ankara ortalama konut metrekare birim fiyatı 1.770 lira seviyesine yükseldi. Ankara'da son 5 yılda konut fiyatları yüzde 58,1 oranında yükseldi.

Konut metrekare fiyatları artıyor

İSTANBUL'DA YÜZDE 5,8'LİK ARTIŞ

İstanbul'da ise konut metrekare fiyatları yüzde 5,8 seviyesinde yükselerek 3 bin 928 lirada seyretti.

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