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Konut satış istatistikleri açıklandı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Türkiye genelinde nisanda 114 bin 446 konut satışı gerçekleşti.

24.05.2017 - 12:17
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Türkiye'de geçen ay satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 11,2 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,6 artış kaydetti. İstanbul 20 bin 66 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17,5) sahip oldu.

Konut satış istatistikleri açıklandı

KONUT SATIŞINDA İSTANBUL'U ANKARA İZLEDİ

Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 364 konut satışıyla (yüzde 11,7) Ankara, 7 bin 170 konut satışıyla (yüzde 6,3) İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 4 konutla Hakkari, 8 konutla Ardahan ve 18 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.

Konut satış istatistikleri açıklandı

YABANCILARA KONUT SATIŞI ARTTI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artarak 51 bin 988 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak bin 624 oldu.

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