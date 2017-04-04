Konut seferberliğinde 2 ayda 5 bin konut satıldı

1 Şubat'ta Emlak Konut GYO'nun önderliğinde başlayan ‘Güçlü Türkiye için Birlik Vakti’ kampanyası sona erdi. 2 aylık kampanya süresince Şubat’ta 943 adet, Mart’ta 1.779 adet olmak üzere toplam 2 bin 722 adet bağımsız bölüm satışı yapıldı. Bu satıştan 2 milyar 801 milyon lira gelir elde edildi.

Şirketin ilk çeyrek satış rakamları da 2 milyar 878 milyon TL değerinde, 2 bin 833 adet bağımsız bölüm olarak açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde toplam 1.200 adet bağımsız bölüm satışı yapan Emlak Konut GYO, bu sayıyı 2 bin 833 adete çıkardı. Aynı dönemde, şirketin gelirleri de 4 kata yakın yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde toplam gelir 759 milyon lira seviyesindeydi.

1127 KİŞİ BANKA KREDİSİNİ TERCİH ETTİ

Kampanya kapsamında yüzde 5 peşinat karşılığında 60 ay vade için yüzde sıfır faiz, 120 ay için yüzde 0.45 ve 240 ay için yüzde 0.79 faiz oranı uygulanıyordu. Ev alan 2 bin 722 kişiden 1.127’si banka kredisini tercih etti. Banka kredisi kullananlar en çok 60 ayda sıfır faiz fırsatından yararlandı.

YABANCILAR 82 DAİRE ALDI

Kampanyadan sadece Türk vatandaşları değil, aynı zamanda yabancılar da yararlandı. 2017'nin ilk çeyreğinde yabancılar toplam 82 daire satın aldı. Böylece yabancıların ödediği tutar 69 milyon liraya ulaştı.

ELMAS: "KAMPANYALAR ETKİSİNİ ŞUBAT VE MART AYLARINDA GÖRDÜK"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, kampanyayla ilgili olarak, "Verilen teşviklerin en büyük etkisini bu kampanyalar sayesinde özellikle şubat ve mart aylarında daha net görmüş olduk" dedi.

"YARISINDAN FAZLASINI SATTIK"

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Validebağ Konakları projemizin lansmanını yapmadan çadırda satışa çıkardık. 1.1 milyar liralık projenin yarısından fazlasını sattık" dedi. Yılmaz ayrıca, "Cumhuriyet tarihinde böyle fiyatlarda olan bir projedeki konutların kapış kapış gittiği yok. Kampanya iyiyse, marka iyiyse, lokasyon iyiyse her zaman satış olur" dedi.