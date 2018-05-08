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Konut sektörünün liderlerinden faiz kampanyası açıklaması

Konut sektörünün önde gelenleri konut alımında bankaların düzenleyeceği faiz kampanyası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 09:20..
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Dün Bankalar Birliği Genel Kurulunda konuşan Binali Yıldırım, bankaların konut kampanyası düzenleyeceğini ve konut alımında faiz oranlarının yüzde 1'e indirileceği belirtilmişti.

"İÇ PİYASADA LİKİDİTE DÖNGÜSÜNÜ HIZLANDIRIR"

Konut sektörünün önde gelenleri ise bu müjdeyi değerlendirdi. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Bu sürece başta Ziraat Bankası olmak kaydıyla bankacılık sektörünü dahil etmek hem oyuncular nezdinde mevcut konut stoğunu azaltır, hem de iç piyasada likidite döngüsünü hızlandırır.” diye konuştu.

Konut sektörünün liderlerinden faiz kampanyası açıklaması

"ÇOK ÖNEMLİ BİR HAMLE"

Bankaların düzenleyeceği faiz kampanyasına değinen Teknik Yapı ve İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, “Kamu bankalarının faiz indirimi ve konut alımı için kampanya başlatmaları çok çok önemli bir hamle. Ancak Merkez Bankası ve özel bankalarının bu kampanyaya dahil olması gerekir.” dedi.

Konut sektörünün liderlerinden faiz kampanyası açıklaması

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