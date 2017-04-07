taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.749
USD
3,7234
EURO
3,9607
ALTIN
151,82
PETR
55,0700

Konut ve iş yerine KDV istisnası Başbakanlık'ta

Yapılan yeni düzenleme Başbakanlık tarafından onaylanırsa inşaat sektörü başta olmak üzere ekonomiye çok ciddi hareketlilik getirecek.

07.04.2017 - 15:33
  1. Haberler
  2. Emlak
Konut ve iş yerine KDV istisnası Başbakanlık'ta

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla yurt dışındaki yerleşiklerin Türkiye'den alacakları konut veya iş yerleri için getirilen KDV istisnası uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı tebliği Başbakanlığa gönderdiklerini bildirdi.

Konut ve iş yerine KDV istisnası Başbakanlık'ta

"TEREDDÜTLER GİDERİLMİŞ OLACAK"

Ağbal, geçen ay yürürlüğe giren kanunla yurt dışında yerleşik kişiler ve yurt dışında çalışan vatandaşlara konut ve iş yeri alımlarında KDV istisnası sağladıklarını hatırlattı.

Bu istisnanın uygulamasına ilişkin açıklamaları içeren düzenlemeyi tamamladıklarını belirten Ağbal, "Söz konusu istisnanın uygulama esaslarını açıklayan KDV Genel Tebliğini Başbakanlığa gönderdik. Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, uygulamada yaşanması muhtemel tereddütler giderilmiş olacak." dedi.

Konut ve iş yerine KDV istisnası Başbakanlık'ta

İSTİSNA İÇİN BEDEL DÖVİZ OLARAK GETİRİLECEK

Ağbal, düzenlemenin inşaat sektörü başta olmak üzere ekonomiye çok ciddi hareketlilik getireceğini ifade etti. Bakan Ağbal, istisnadan yararlanma şartlarına ilişkin olarak da "Bu uygulamadan faydalanabilmek için konut veya iş yerinin bedelinin yurt dışından döviz olarak getirilmesi ve alınan konut veya iş yerinin en az bir yıl elde tutulması gerekiyor." dedi.

Traktör ve iş makineleri üreticilerine KDV iadesi müjdesi Maliye Bakanı Ağbal, Başbakanlığa gönderilen genel tebliğle, traktörün yanı sıra tarım ve iş makinelerinin tesliminden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde nakit olarak yapılmasına da imkan sağladıklarını söyledi.

Mevcut düzenlemeye göre, traktör, tarım ve iş makinelerini üreten yerli imalatçıların yıl içinde yüklendikleri ama indirim yoluyla gideremedikleri KDV’yi ancak sonraki yıl nakden talep edebildiğini anımsatan Ağbal, "Yapacağımız düzenlemeyle yerli imalatçıların, teslimin yapıldığı yılda da nakden iade almalarına imkan sağladık. Böylece üreticilerin katlanmış oldukları finansman yükünü azalttık." diye konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Suriye rejiminin hava üssüne füzeli saldırı

ABD'den Suriye rejiminin hava üssüne füzeli saldırı

301
Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

176
ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

162
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunuyla çekilen fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunuyla çekilen fotoğrafı

292
Donald Trump'tan Suriye açıklaması

Donald Trump'tan Suriye açıklaması

314
Rusya'dan ABD'nin harekatına ilişkin açıklama

Rusya'dan ABD'nin harekatına ilişkin açıklama

181
CHP'li İnce'nin skandal pankart tepkisi

CHP'li İnce'nin skandal pankart tepkisi

270
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM