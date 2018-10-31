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Konut ve tapu harcına indirim

Yıl sonuna kadar geçerli olacak indirim; konutta yüzde 8, tapu harçlarında ise yüzde 3 olarak belirlendi.

Haber Merkezi | 31.10.2018 - 16:59..
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Albayrak konut ve tapu harçlarıyla ilgili ilk müjdeyi de verdi.

KONUT VE TAPUDA İNDİRİM

Bakan Albayrak, "Konut satışlarında KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasına yıl sonuna kadar devam ediyoruz." dedi.

Ayrıca Bakan Albayrak, "Tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesini yıl sonuna kadar devam ettiriyoruz. Mobilya sektöründe KDV oranını da yüzde 18'den 8'e indiriyoruz." diye konuştu.

Bakan Albayrak'tan KDV ve ÖTV müjdesi VİDEO

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