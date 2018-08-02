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Konut yatırımcıları İstanbul'un merkezlerini seçti

Konut satın almak veya kirada oturmak isteyen yatırımcılar, genelde İstanbul'un merkezlerinden ev tutmayı tercih etti.

Haber Merkezi | 02.08.2018 - 15:07..
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Konut yatırımcıları İstanbul'un merkezlerini seçti

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na göre; İstanbul Avrupa Yakası'ndaki aboneliklere bakıldığında yüzde 53.46'sının ev sahiplerinde olduğu ortaya çıktı.

Konut yatırımcıları İstanbul'un merkezlerini seçti

ŞİŞLİ İLK SIRADA

Hazırlanan rapora göre İstanbul'da en fazla kiracının bulunduğu ilçeler de belirlendi. En çok kiracı abonenin bulunduğu ilçelerin başında yüzde 62 ile Şişli geliyor. Şişli'yi ise yüzde 58 ile Beyoğlu ve yüzde 57 ile Beşiktaş izledi.

Konut yatırımcıları İstanbul'un merkezlerini seçti

EN ÇOK ÇATALCA'DAN EV SATIN ALINDI

En çok ev sahibi olunan ilçelerin başında ise yüzde 71 ile Çatalca geldi. İkinci sırada yüzde 69 ile Arnavutköy, üçüncü sırada ise yüzde 64 ile Sultangazi geldi.

Konut yatırımcıları İstanbul'un merkezlerini seçti

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