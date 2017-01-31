taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
86.238
USD
3,7949
EURO
4,0624
ALTIN
146,58
PETR
55,2200

Konutta yeni dönem başlıyor

Konut satışlarında ilk defa özel sektör 240 aya varan vadelerle konut satışı gerçekleştirecek.

31.01.2017 - 09:02
  1. Haberler
  2. Emlak
Konutta yeni dönem başlıyor

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ev alımını kolaylaştırmak için “20 yıl vade ve düşük faizli kredi” kampanyasına katılacak.

Konutta yeni dönem başlıyor

1 ŞUBAT- 31 MART TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ

Geliştirici firmaların inisiyatifinde olmak üzere yüzde 0.75 – 0.85 aylık faiz ile yapılacak vadelendirme 1 Şubat ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak. Ağustos 2016'da başlatılan kampanyada, yüzde 20 peşinat, yüzde 0.70 faiz oranı ve 120 ay vade ile ev sahibi yapan konut üreticileri vadeyi 240 aya çıkararak bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

Bugüne kadar sadece TOKİ tarafından sağlanan 20 yıl vadeli konut satışı, Türkiye'nin en büyük özel gayrimenkul geliştiricileri tarafından da uygulanacak.

Konutta yeni dönem başlıyor

İKİ AY SÜRECEK

Sektör temsilcileri 2016'da tüm olumsuzluklara rağmen 2015 yılına göre daha iyi satış rakamlarına ulaştıklarını belirterek, 2017 yılının inşaat sektörü açısından zorlu geçeceğini belirtiyor.

Dövizdeki dalgalanma dolayısıyla, asansörden alüminyuma, izolasyondan nakliyeye kadar birçok üründe fiyatların artacağına dikkat çeken konut üreticileri, önümüzdeki dönemde faizin bir miktar yükselmesini beklediklerini ifade ediyor. İnşaatçılar, talep ötelenmesinin önüne geçmek için düşük faizli, uzun vadeli kampanya düzenlediklerini söylüyor.

Türkiye'de ilk defa tüketicinin bu kadar uzun vadeyle konut alacağını vurgulayan müteahhitler, şimdilik 2 ay süreyle planlanan kampanyanın uzatılmasının da gündemde olduğunu kaydediyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Selçuk Dereli ile Bünyamin Gezer'in referandum tartışması

Selçuk Dereli ile Bünyamin Gezer'in referandum tartışması

39
ABD'de Adalet Bakanı görevden alındı

ABD'de Adalet Bakanı görevden alındı

86
Beşiktaş taraftarlarından Aziz Yıldırım tezahüratları

Beşiktaş taraftarlarından Aziz Yıldırım tezahüratları

28
AP Brexit Müzakerecisi: Trump AB'nin varlığı için tehdit

AP Brexit Müzakerecisi: Trump AB'nin varlığı için tehdit

47
Obama Trump'ın vize kısıtlamasına tepki gösterdi

Obama Trump'ın vize kısıtlamasına tepki gösterdi

42
Bülent Ersoy gece yarısı Kapalı Çarşı'yı açtırdı

Bülent Ersoy gece yarısı Kapalı Çarşı'yı açtırdı

36
Brezilya'nın en zengin milyarderi cezaevinde

Brezilya'nın en zengin milyarderi cezaevinde

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM