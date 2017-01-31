Konutta yeni dönem başlıyor

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ev alımını kolaylaştırmak için “20 yıl vade ve düşük faizli kredi” kampanyasına katılacak.

1 ŞUBAT- 31 MART TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ

Geliştirici firmaların inisiyatifinde olmak üzere yüzde 0.75 – 0.85 aylık faiz ile yapılacak vadelendirme 1 Şubat ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak. Ağustos 2016'da başlatılan kampanyada, yüzde 20 peşinat, yüzde 0.70 faiz oranı ve 120 ay vade ile ev sahibi yapan konut üreticileri vadeyi 240 aya çıkararak bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

Bugüne kadar sadece TOKİ tarafından sağlanan 20 yıl vadeli konut satışı, Türkiye'nin en büyük özel gayrimenkul geliştiricileri tarafından da uygulanacak.

İKİ AY SÜRECEK

Sektör temsilcileri 2016'da tüm olumsuzluklara rağmen 2015 yılına göre daha iyi satış rakamlarına ulaştıklarını belirterek, 2017 yılının inşaat sektörü açısından zorlu geçeceğini belirtiyor.

Dövizdeki dalgalanma dolayısıyla, asansörden alüminyuma, izolasyondan nakliyeye kadar birçok üründe fiyatların artacağına dikkat çeken konut üreticileri, önümüzdeki dönemde faizin bir miktar yükselmesini beklediklerini ifade ediyor. İnşaatçılar, talep ötelenmesinin önüne geçmek için düşük faizli, uzun vadeli kampanya düzenlediklerini söylüyor.

Türkiye'de ilk defa tüketicinin bu kadar uzun vadeyle konut alacağını vurgulayan müteahhitler, şimdilik 2 ay süreyle planlanan kampanyanın uzatılmasının da gündemde olduğunu kaydediyor.