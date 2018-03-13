Konya - Karaman arası 40 dakikaya düşüyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Konya - Karaman arasında hizmet verecek hızlı tren hattında test sürüşü gerçekleştirdi. Bakan Arslan, hat üzerinde bulunan Çumra hızlı tren şantiyesinin ardından Konya Kayacık Lojistik Merkezi inşaatı ve yüksek hızlı tren gar şantiyesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

KONYA ÜZERİNDEN İSTANBUL'A GİDİLEBİLECEK

Arslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya - Karaman hızlı tren hattının hizmete açılmasıyla yolcuların Konya üzerinden İstanbul'a rahatlıkla gidebileceğini söyledi.

ENGELSİZ İSTASYONLAR

Konya - Karaman hattı üzerinde bulunan istasyonların tamamını engelsiz hale getirdiklerini aktaran Arslan, "Yani engellilerimiz istasyonları engelsiz bir şekilde kullanabilecek. Gerek yürüyen merdiven ve engelli asansörleri, gerekse diğer sistemlerin tamamı kurulmuş durumda." dedi.

KONYA - KARAMAN ARASI 40 DAKİKA

"Konya - Karaman arası 78 dakika sürüyor. Hattın açılmasıyla bu süre 40 dakikaya düşecek" diyen Arslan, Konya yüksek hızlı tren garının 29 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacağını belirterek, "Konya yüksek hızlı tren gar inşaatımızın yüzde 30'u bitmiş durumda. Proje bedeli ise 67 milyon liradır. İnşallah bu yıl içerisinde burayı bitireceğiz, Konyalılara ve Konya'ya gelen misafirlerimizin hizmetine sunmuş olacağız." diye konuştu.

YIL İÇİNDE TAMAMLANIP HİZMETE AÇILACAK

Konya Lojistik Merkezi'nin de yüzde 30'unun tamamlandığını söyleyen Arslan, 1 milyon metrekare alana kurulan ve 1 milyon 700 bin ton yük kapasitesine sahip olan merkezi yıl içerisinde tamamlayarak hizmete açacaklarını ifade etti.