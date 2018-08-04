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Konya Karatay'da açılan Karaaslan Piknik Bahçesi

Karatay ilçesinde açılan Karaaslan Piknik Bahçesi, sosyal medyada alay konusu olsa da sunduğu imkanlar açısından farkını ortaya koyuyor.

Haber Merkezi | 04.08.2018 - 19:40..
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Konya Karatay'da açılan Karaaslan Piknik Bahçesi

Konya'nın Karatay ilçesinde piknik bahçesi" class="eshtag">Karaaslan Piknik Bahçesi misafirlerini ağırlıyor. Ancak bu mekan, piknik yapmak isteyenleri ve düzeniyle değil sunduğu görüntü açısından sosyal medyada dalga geçilmesiyle gündem oldu.

100 METREKARELİK 454 BAHÇE

Karaaslan Hobi Bahçelerinin yanı başında 97.500 metrekarelik alanda yer alan Karaaslan Piknik Bahçesi 100’er metrekarelik 454 adet piknik bahçesinden oluşuyor.

Konya Karatay'da açılan Karaaslan Piknik Bahçesi

HER BAHÇEYE MANGAL ALANI

Bu farklı konseptte; mangal yeri, kamelya, lavabo ve peyzaj bitkileri, ortak alanlarda ise fitness ve çocuk oyun alanı mescit gibi sosyal alanlar olması dikkat çekiyor.

Konya Karatay'da açılan Karaaslan Piknik Bahçesi

Konya Karatay'da açılan Karaaslan Piknik Bahçesi

Konya Karatay'da açılan Karaaslan Piknik Bahçesi

Konya Karatay'da açılan Karaaslan Piknik Bahçesi

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