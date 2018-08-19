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Konyaaltı sahiline mescit

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında vatandaşların denizde olduğu süre içinde ibadet ihtiyaçlarını yerine getirebilmeleri amacıyla mescit açıldı

İHA | 19.08.2018 - 14:56..
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Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE tarafından yürütülen çalışmalar sonrası yaşam alanı olarak Antalyalılara hizmet vermeye başlayan ve çocuk, genç, yaşlı her kesimden vatandaşa hitap eden Konyaaltı Sahili’nde vatandaşların ibadet ihtiyaçları da unutulmadı.

İBADETE AÇILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beach Park’ta yapımı tamamlanan mescit ibadete açıldı.

Konyaaltı sahiline mescit

Sahilde gün boyu zaman geçiren vatandaşların ibadet ihtiyacını da karşılayabilmesi amacıyla kadın ve erkekler için oluşturulan mescitlerde abdest almak için şadırvan ve namaz alanları yer alıyor.

Konyaaltı sahiline mescit

Konyaaltı sahiline mescit

Konyaaltı sahiline mescit

Konyaaltı sahiline mescit

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