Menderes Koçak’a ait kuyumcu dükkanına giren yüzü maskeli eli silahlı soyguncu, iş yeri sahibinin eşi Fatma Koçak’a silah doğrultarak vitrindeki altınları poşete koymasını istedi.

BİLEZİKLERİ ÇANTAYA DOLDURDU

Silahlı soyguncunun karşısında şoka giren Fatma Koçak, vitrinde bulunan 40 bilezik, 2 gerdanlık seti, set turalı kolye, ve 4 fantezi bileziği poşete doldurdu. Silahlı soyguncu, olayın ardından dışarıya çıkarak yaya olarak kaçtı.

HIRSIZ ARANIYOR

Şüphelinin kaçtığı bölgede geniş çapta araştırma başlatan polis, bir çöp konteynerinde şüpheliye ait olduğu belirlenen ceket, şapka, eldiven ve atkı buldu. Soygundan sonra kıyafet değiştirdiği anlaşılan şüpheli şahıs, daha sonra kaçarak izini kaybettirdi.

Konya'da 100 bin liralık kuyumcu soygunu VİDEO

"HIRSIZI YAKALATANA 15 BİN LİRA VERECEĞİM"

Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, iş yeri sahibi Menderes Koçak, soygunu gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yardımcı olanlara 15 bin lira ödül vereceğini söyledi. Öte yandan, gerçekleştirilen silahlı soygun anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.