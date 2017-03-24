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Konya'da 500 polisle uyuşturucu operasyonu

Konya merkezli 5 ilde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.

24.03.2017 - 10:15
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Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı  bilgisini aldı. Bunun üzerine 4 ay süren teknik ve fizi takibin ardından, 47 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Konya merkezli Mersin, Ankara, Bursa ve Batman'da, bugün eş zaman olarak daha önce belirlenen 47 adrese, özel harekat ekibi eşliğinde 500 polisle operasyon düzenlendi.

37 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, sokak satıcıları ve bunlara Doğu Anadolu Bölgesi'nden uyuşturucu temin eden 37 kişi gözaltına alındı. Eğitimli 'Ares' adlı köpekle ev ve araçlar üzerinde arama yapıldı.

Konya'da 500 polisle uyuşturucu operasyonu

11 KİLO ESRAR, 240 GRAM EROİN VE KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 11 kilo esrar, satışa hazır birer içimlik paketler halinde 240 gram eroin ve kokain ele geçirildi. Aramaların sürdüğü ve hakkında yakalama kararı bulunan 10 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Konya'da 500 polisle uyuşturucu operasyonu

Konya'da 500 polisle uyuşturucu operasyonu

Konya'da 500 polisle uyuşturucu operasyonu

Konya'da 500 polisle uyuşturucu operasyonu

Konya'da 500 polisle uyuşturucu operasyonu

Konya'da 500 polisle uyuşturucu operasyonu

Konya'da 500 polisle uyuşturucu operasyonu

Konya'da 500 polisle uyuşturucu operasyonu

Konya'da 500 polisle uyuşturucu operasyonu

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