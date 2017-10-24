Konya'da alüminyum fabrikasında yangın

Merkez Selçuklu İlçesi 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü Sokaktaki bir alüminyum fabrikasında meydana gelen yangında, alevlerin kauçuklara sıçraması sonucu hızla yayılan yangını fark eden işçilerden Süleyman Karataş ve Emrah Biçer, itfaiyeye haber verirken kendi çabalarıyla da müdahale etmek istedi.

Ancak yoğun dumandan etkilenen Karataş ve Biçer, olay yerine gelen ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



















