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Konya'da alüminyum fabrikasında yangın

Alüminyum fabrikasında belirlenemeyen nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

24.10.2017 - 00:30
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Merkez Selçuklu İlçesi 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü Sokaktaki bir alüminyum fabrikasında meydana gelen yangında, alevlerin kauçuklara sıçraması sonucu hızla yayılan yangını fark eden işçilerden Süleyman Karataş ve Emrah Biçer, itfaiyeye haber verirken kendi çabalarıyla da müdahale etmek istedi.

Konya'da alüminyum fabrikasında yangın

Ancak yoğun dumandan etkilenen Karataş ve Biçer, olay yerine gelen ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da alüminyum fabrikasında yangın

Konya'da alüminyum fabrikasında yangın

Konya'da alüminyum fabrikasında yangın

Konya'da alüminyum fabrikasında yangın

Konya'da alüminyum fabrikasında yangın

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