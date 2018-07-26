Konya'da baba, oğlunu bıçakladı

Konya'da baba ve oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kendisine levye ile saldıran oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Tahsin K., eşinden ayrı yaşayan oğlu Ahmet K. (25) ile konuşmak için buluştu. Aralarında konuşma kavgaya dönüşünce Ahmet K., babasına levye ile saldırmaya başladı. Baba Tahsin K. ise kavga esnasında etrafında bulduğu bıçakla oğlunu yaraladı.

BABA GÖZALTINA ALINDI

112 Acil Servis ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Oğlunu bıçaklayan baba Tahsin K. Meram ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.